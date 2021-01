‘Monsieur. Avis du maire: Ted Danson est sagement élu pour jouer le dernier politicien maladroit de la télévision

Certes, le cadre maladroit du politicien et de son personnel excentrique ressemble généralement à une version légèrement réchauffée de «Veep», moins les jurons sans arrêt. Il y a aussi une cuillerée de cœur associée à Neil Bremer de Danson, un magnat du panneau d’affichage à la retraite, qui a couru pour impressionner sa fille adolescente (Kyla Kenedy) – une intrigue secondaire de style sitcom dont la série aurait probablement pu se passer.

Cet avertissement mis à part, Danson est assez drôle dans des endroits comme le poisson proverbial hors de l’eau, mystifié par les exigences d’un emploi qu’il recherchait impulsivement après que l’ancien maire ait brusquement quitté. Ce morceau d’histoire pourrait être le coup le plus intelligent de la série, expliquant son absence de protocoles Covid-19 dans le processus – une blague rendue légèrement inconfortable par l’annonce de l’arrêt temporaire de la production en raison du coronavirus.

Première avec des demi-heures consécutives, le premier épisode installe consciencieusement le concept et les personnages, parmi lesquels le chef de cabinet harcelé de Bremer (« Crazy Ex-Girlfriend » Vella Lovell), qui se demande dans quoi elle s’est embarquée; et un vestige de l’administration précédente (ancien élève de « SNL » Bobby Moynihan), essentiellement gardé pour avoir quelqu’un à jeter sous le bus si les choses tournent mal.

Une grande partie du conflit, quant à elle, provient d’un vétéran de la mairie, Arpi (Holly Hunter, frappant bien en dessous de son poids d’acteur), qui n’aime pas avoir ce nouveau venu au pouvoir.

Le véritable espoir pour « Mr. Mayor » vient au cours du deuxième épisode, lorsque Bremer fait un certain nombre d’apparitions publiques après un arrêt malheureux dans un dispensaire de pot. Son état modifié donne un certain nombre de moments de rire aux éclats, et ce ne sont pas seulement les brownies qui parlent.

Comme « 30 Rock », les blagues sont rapides et furieuses, et il y a une ambiance spéciale centrée sur Los Angeles, rendue un peu moins nouvelle par leur familiarité. (Pour commencer, faire la distinction entre les secondes épouses et les filles peut être un véritable défi.)

Heureusement, Danson élève même les gags les plus banals et reste en bonne compagnie si rien d’autre. Il y a aussi quelque chose de vaguement rassurant à le retrouver les jeudis sur NBC, qui est son foyer périodique depuis que « Cheers » a ouvert ses portes en 1982.

Certes, beaucoup sont sans doute moins enclins à rire de l’état actuel de la politique qu’à pleurer. Pourtant, même face à cela, il est curieusement réconfortant de voir Danson revenir dans un endroit où tout le monde connaît son nom.

« Mr. Mayor » sera diffusé le 7 janvier à 20 h HE sur NBC.