Monroe: Victor Wembanyama quitte Las Vegas et les Spurs poussent un soupir de soulagement

SAN ANTONIO – L’ensemble du sud du Texas a poussé un énorme soupir de soulagement lundi lorsque Victor Wembanyama, en bonne santé et heureux, a embarqué sur un vol de Las Vegas à San Antonio pour commencer, enfin, à passer un peu de temps seul avec son entourage dans sa nouvelle maison de basket.

Le plus soulagé ?

Faites votre choix entre Wembanyama et l’entraîneur des Spurs Gregg Popovich.

Après une réunion matinale avec Popovich confirmé que le meilleur parcours pour le premier choix serait un retour à San Antonio, Wembanyama a rempli une dernière obligation à Las Vegas en participant à un programme de transition Rookie avec ses collègues débutants des Spurs. Ensuite, il était temps de quitter Sin City pour The Alamo City et un repos et une détente bien mérités.

Avant de partir, la nouvelle pièce maîtresse des Spurs a décrit ses sentiments de s’éloigner de l’attention qui l’a suivi partout depuis la conclusion de son jeu pour les Metropolitans 92 lors des éliminatoires de la Ligue française en juin, rapidement suivi de son arrivée à Brooklyn pour le repêchage de la NBA.

« Au cours du mois dernier, je pense que le basket-ball ne représentait même pas 50% de mon emploi du temps », a-t-il déclaré aux journalistes à Las Vegas après un match en petits groupes de la Summer League contre Portland dimanche soir. « Je ne peux pas le supporter. Je sais que c’est un moment spécial dans ma vie, mais je suis content que ce soit fini, honnêtement. Je veux juste faire du cerceau, m’entraîner, soulever, parce que c’est ma vie.

Le soulagement de Popovich au départ de Wembanyama de Las Vegas était probablement davantage lié au moment effrayant qui s’est produit lors du match de dimanche, lorsque Ibou Badji de 7 pieds 1 pouce de Portland a fermé fort alors que Wembanyama tentait un 3 points. Les pieds des joueurs ont été brièvement empêtrés et Wembanyama est tombé en arrière sur le terrain avant de se relever en boitant.

Cela rappelait beaucoup trop un jeu similaire qui a eu un impact durable sur les Spurs : Clôture de Zaza Pachulia sur la tentative de 3 points de Kawhi Leonard lors du premier match de la finale de la Conférence Ouest des Spurs-Warriors en 2017. Leonard n’est jamais revenu à cette série, et sa relation avec les Spurs s’est détériorée à partir de là. Il n’a disputé que neuf matchs la saison suivante et a pratiquement forcé les Spurs à l’échanger à l’été 2018.

Rassurez-vous, pour une seconde éphémère dimanche, Popovich a eu un flashback sur ce match conséquent. Au cours des deux prochains mois, l’entraîneur le plus gagnant de la NBA n’a pas à s’inquiéter que sa recrue subisse une blessure de fin de saison lors d’un match d’été dénué de sens. Sans aucun doute, Popovich était heureux de voir Wembanyama quitter Las Vegas.

Alors maintenant, la prochaine phase de « Wembymania » commence à San Antonio, mais entièrement sous le radar. D’une part, les célébrités les plus connues de la ville – Tommy Lee Jones, Jesse Borrego, Bruce McGill, George Strait – semblent être tout aussi protectrices de leur vie privée que Wembanyama l’est sûrement après sa rencontre avec Britney Spears à Las Vegas qui est devenue virale . Personne n’est susceptible de déranger Wembanyama s’ils le voient n’importe où dans le comté de Bexar.

D’une manière ou d’une autre, l’incident de Spears – moins on en parle, mieux c’est – a suivi Wembanyama dans son premier match de championnat d’été et s’est poursuivi par la suite en raison de sa performance décevante. Certains des milliers d’abonnés de Spears sur les réseaux sociaux se sont moqués de Wembanyama en ligne.

Pris ensemble – l’incident de Spears et la déception de Wembanyama lors d’un premier match contre Charlotte – les fans des Spurs ont connu un serrement collectif. La plupart du temps, cependant, ce n’était pas de voir le sauveur du basket-ball auquel tout le monde s’attendait qui les dérangeait. Wembanyama a raté 11 des 13 tirs. Son maniement du ballon n’a pas été mis en évidence. Il semblait perdu sur le terrain, à la fois bousculé par des joueurs plus petits et clairement fatigué.

Le plus pénible était son tir horrible, y compris une paire d’airballs.

Cela m’a rappelé le premier match de Las Vegas Summer League que j’ai couvert pour le San Antonio Express-News en 2008. Les Spurs avaient fait de George Hill, un tireur peu connu de l’Indiana University-Purdue University in Indiana (IUPUI), la 26e sélection du premier tour du repêchage de la NBA 2008. Face au tireur OJ Mayo, le choix n ° 3 des Timberwolves du Minnesota, Hill est allé 0 sur 9 du sol. Personne ne semblait se soucier qu’il ait pratiquement retiré Mayo du jeu lorsque Minnesota avait le ballon.

Par la suite, l’entraîneur adjoint des Spurs de l’époque, Mike Budenholzer, a fait l’éloge de la défense de Hill et a complètement ignoré tous ces tirs manqués.

« Personne ne se soucie des tirs manqués dans la Summer League », a alors déclaré Budenholzer. « Nous pouvons travailler là-dessus.

Après 14 saisons, Hill reste dans la NBA, toujours un défenseur hors pair. Et, oui, il a travaillé sur ce tournage. En 915 matchs de saison régulière, il a inscrit 45,7 % de ses buts sur le terrain et 38,0 % de ses 3.

Les premières impressions peuvent être trompeuses, surtout lorsqu’elles sont combinées à de grandes attentes. Mais le genre d’attentes attachées à Wembanyama peut devenir un fardeau qui fausse l’objectivité et aide à expliquer la plupart des coups durs pris à « Wemby » par les médias.

C’est aussi à ce moment que les connaissances institutionnelles deviennent utiles. Les partisans de longue date des Spurs ont rappelé les premiers matchs de la Summer League de Tim Duncan en 1997. Ensuite, Jermaine O’Neal de l’Indiana et Greg Ostertag de l’Utah les deux l’ont surpassé avant qu’il ne se retrouve et termine sa ligue d’été avec un jeu dominant.

Bien sûr, Duncan a eu le dernier mot sur O’Neal et Ostertag. Ces deux grands hommes ont eu de belles carrières. Duncan a remporté cinq bagues de championnat et une place au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Ne devrait-il pas être possible pour Wembanyama de se rapprocher du parcours de The Big Fundamental, d’autant plus que Duncan sera bientôt l’un de ses tuteurs occasionnels ?

Un arc de carrière à la Duncan semblait beaucoup plus possible après le deuxième match de championnat d’été pour Wembanyama. Contre les Trail Blazers dimanche soir, il a permis à tous ses fans, à San Antonio et ailleurs, de se détendre à peine 48 heures après ses débuts ratés. Tout ce qu’il a fallu, c’est un jour de repos et un peu plus de temps avec ses nouveaux coéquipiers lors d’une fusillade matinale. Il a conclu son bref séjour à Vegas en montrant des éléments des compétences que les experts du basket-ball avaient en utilisant des termes comme «licorne» et «extraterrestre» pour résumer l’adolescent français de 7 pieds 4 pouces. Ses 27 points, 12 rebonds, trois blocs et 9 tirs sur 14 (2 sur 4 en profondeur) en seulement 27 minutes contre Portland ont rendu son flop de vendredi totalement oubliable.

Maintenant, Wembanyama a le reste de l’été pour l’oublier lui-même.

