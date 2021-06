Bombay: L’actrice Priyanka Chopra Jonas dit que les gens devraient adopter les plateformes de streaming car elles ont non seulement permis au public de consommer diverses histoires, mais ont également démocratisé l’industrie cinématographique.

Chopra Jonas, qui a fait ses débuts numériques avec le film Netflix « The White Tiger » cette année, a déclaré que les services de streaming ont incité les artistes à penser en dehors de la « formule » d’un film de Bollywood.

« C’est ce que vous voyez dans le cinéma indien – la liberté des services de streaming permet aux gens d’avoir des pensées plus larges que la formule qui existait auparavant.

« Qu’il devrait y avoir cinq chansons, une séquence de combat. Cette formule a disparu. Maintenant, les gens veulent raconter de grandes histoires vraies, avec lesquelles ils s’identifient », a déclaré l’acteur aux journalistes.

Chopra Jonas s’exprimait lors d’une conférence de presse virtuelle du lancement de la plate-forme de streaming ZEE5 aux États-Unis, mardi soir. L’annonce du lancement a été faite par Archana Anand, Chief Business Officer, ZEE5 Global.

L’acteur de 38 ans a déclaré que le boom des services de streaming, en particulier en Inde, avait brisé le monopole d’un « nombre spécifique de personnes », entraînant une nouvelle narration.

« C’est incroyable parce que cela donne aux nouveaux écrivains, acteurs, cinéastes l’opportunité d’entrer dans une industrie qui a longtemps été monopolisée par un nombre très spécifique de personnes. C’est une excellente période pour la croissance, le divertissement et en particulier pour le cinéma indien », a-t-elle ajouté. .

Bien que rien ne puisse être comparé à une expérience théâtrale, l’acteur a déclaré que les plateformes OTT ont apporté un confort remarquable au public.

Cependant, Chopra Jonas est fermement convaincu que le boom actuel de l’OTT n’est pas un indicateur que le « théâtre va n’importe où ».

« La liberté que le streaming a offerte au public du monde entier est que vous pouvez regarder un film dans le confort de votre foyer. C’est incroyable.

« Il s’agit de diffuser la culture, d’enseigner aux gens, de les éduquer, il y a un large et nouveau public qui est exposé à toutes sortes de cinéma indien », a-t-elle ajouté.

L’industrie cinématographique indienne traverse une « période passionnante » et les gens devraient de tout cœur « adopter le streaming autant que possible », a déclaré Chopra Jonas.

« Ce n’est pas l’avenir, c’est le présent », a-t-elle ajouté.

Lors de l’événement, Chopra Jonas a également déclaré qu’en tant qu’actrice-productrice indienne travaillant à Hollywood, elle souhaitait utiliser son pouvoir pour créer plus d’espace pour les artistes sud-asiatiques sur la scène mondiale.

« J’ai été l’une des très rares personnes à avoir eu le privilège de pouvoir travailler dans le secteur du divertissement dans deux des plus grandes industries du divertissement au monde.

« Ma quête est de pouvoir créer plus de reconnaissance, de représentation et de faire en sorte que les Sud-Asiatiques se sentent vus et entendus, en particulier au sein de la communauté internationale en dehors de l’Asie du Sud », a ajouté l’acteur.

Dans le cadre du lancement, ZEE5 a dévoilé sa gamme d’originaux et d’autres films dans toutes les langues à sortir sur la plate-forme dans les mois à venir, qui comprenait le très attendu « RRR » du cinéaste SS Rajamouli après sa sortie en salles.