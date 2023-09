Monopole des services publics ou énergie déréglementée : qu’est-ce qui est le mieux pour vous ?

Vous connaissez probablement le nom de votre service public d’énergie – essentiellement, l’entreprise qui vous envoie une facture d’électricité chaque mois. Mais si vous êtes comme la plupart des gens, vous n’en savez probablement pas beaucoup plus sur le fonctionnement du service public.

Il existe cependant une distinction avec laquelle vous devriez probablement vous familiariser : si vous vivez dans un marché de services publics réglementé ou déréglementé. La différence entre les deux modèles a de grandes implications sur la manière dont vous obtenez votre électricité et, surtout, sur son coût.

Voici ce que les experts ont à dire et ce que vous devez savoir sur les services publics réglementés et déréglementés, et comment naviguer dans les deux.

Marché des services publics réglementé et déréglementé : quelle est la différence ?

Les marchés de services publics réglementés sont probablement ce à quoi vous pensez lorsque vous pensez à un service public. Dans ce mode traditionnel, une seule entreprise de services publics fournit de l’électricité en exploitant des centrales électriques et la livre en entretenant les lignes de transport.

Sur les marchés réglementés, le gouvernement de l’État supervise un seul service public qui gère à la fois la production et la livraison de l’électricité – essentiellement, un monopole accordé par l’État à la compagnie d’électricité. Pour vous, cela signifie que vous recevez une facture d’une entreprise qui gérera l’ensemble du processus d’acheminement de l’électricité ou du gaz naturel jusqu’à votre domicile.

Dans un marché des services publics déréglementé, l’État dissocie la fourniture et la livraison d’électricité. « Cela donne au consommateur le pouvoir de choisir qui il veut fournir le gaz naturel ou l’électricité pour sa maison, pour son bâtiment », a déclaré Christine Ciavardini, responsable de la relation client chez MD Energy Advisors, une société de conseil en énergie. « Ils n’ont pas le choix de savoir qui le livrera, ce sera toujours le service public. »

L’État joue ici un rôle moindre, mais continue de surveiller dans une certaine mesure le marché privé de l’énergie et fixe des règles sur son fonctionnement. « Il n’y a aucun moyen d’éviter cela. Chacun est régi par des réglementations », a déclaré Ed Hirsmaître de conférences au département d’économie de l’Université de Houston.

Comment fonctionne la déréglementation énergétique ?

Dans les États qui ont choisi de déréglementer, des fournisseurs d’électricité indépendants sont entrés sur le marché pour concurrencer les services publics. Cela signifie que les consommateurs peuvent choisir parmi un large éventail de compagnies d’électricité, toutes avec des structures tarifaires différentes, pour fournir leur électricité.

Mais les entreprises privées ne fonctionnent pas entièrement sans surveillance. Des réglementations étatiques et fédérales existent toujours pour fournir des garde-corps. « Il s’agit de soi-disant ‘marchés déréglementés’, mais ce n’est pas le cas. Ils sont gérés par les gouvernements », selon Hirs.

L’idée est que créer une concurrence entre les compagnies d’électricité réduit prix pour les consommateurs, et stimule l’innovation. Mais certains critiques, dont Hirs, affirment que cette configuration conduit les fournisseurs d’électricité à négliger les investissements dans leurs installations – parce que leurs tarifs bas ne génèrent pas suffisamment de revenus – ce qui peut fragiliser le réseau électrique.

« Si vous ne permettez pas un retour sur capital, personne à Wall Street ne vous construira une nouvelle centrale électrique pour répondre à la demande croissante », a déclaré Hirs.

Les avantages et les inconvénients d’un marché de l’électricité déréglementé « au détail » ?

Lorsque l’on vit dans un État où le marché est déréglementé, il est important de comprendre les avantages et les inconvénients du système.

« Si vous êtes dans un marché déréglementé, vous avez plusieurs options », a déclaré Ciavardini. « Lorsque la concurrence est accrue, vous obtenez de meilleurs prix. »

Outre des prix potentiellement plus bas, certains fournisseurs d’énergie proposent également différentes formules de contrat, comme un contrat à long terme avec un tarif fixé, ce qui facilite la gestion du budget d’un ménage. De plus, les résidents peuvent opter pour une entreprise qui génère de l’énergie renouvelable plutôt que de compter sur des combustibles fossiles.

Mais il y a aussi des inconvénients. Les fournisseurs d’énergie privés ne sont pas toujours totalement transparents en matière de tarifs et de conditions contractuelles, selon Ciavardini. « Il y a beaucoup de personnages peut-être pas si honnêtes », a-t-elle déclaré.

Hirs va plus loin, affirmant que les prix plus bas promis par la déréglementation ne se sont pas pleinement concrétisés, citant la hausse des taux dans les États déréglementés comme la Californie et le Texas cet été. Selon le New York Times« En moyenne, les résidents vivant dans un marché déréglementé paient l’électricité 40 $ de plus par mois que ceux des États qui laissent les services publics individuels contrôler la plupart ou la totalité des parties du réseau. Les zones déréglementées ont eu des prix plus élevés dès 1998. »

Avantages

Les clients ont le choix parmi les fournisseurs d’énergie

Possibilité d’opter pour des sources d’énergie renouvelables

Les tarifs à long terme peuvent stabiliser les factures de services publics

Les inconvénients

La déréglementation n’entraîne pas toujours une baisse des tarifs énergétiques

Certains fournisseurs d’énergie ont des contrats délicats ou des frais cachés

Les avantages et les inconvénients d’un marché de l’électricité réglementé ?

Contrairement au modèle de choix de détail sur les marchés déréglementés, les services publics réglementés sont beaucoup plus simples à comprendre. Dans les États réglementés, un service public gère généralement à la fois la production et la distribution de l’énergie. Cela présente plusieurs avantages, selon Hirs et Ciavardini.

« C’est sûr. C’est un service public. Il est régi par une commission des services publics, donc leurs tarifs sont sans majoration », a déclaré Ciavardini. « Dans un marché réglementé, vous bénéficiez toujours de la sécurité d’être dans un environnement de type gouverné. »

C’est aussi plus simple : en tant que consommateur, vous n’avez pas besoin de passer du temps à rechercher des fournisseurs d’énergie et à parcourir des contrats avant de vous inscrire.

En revanche, vous êtes un peu à la merci du service public. « Le taux est ce qu’il est, et vous ne savez pas ce que cela va être », a déclaré Ciavardini, soulignant la volatilité des changements de taux qui sont devenus courants cette année. « Il n’y a vraiment aucun moyen de budgétiser cela. »

Avantages

Les services publics sont généralement stables et fiables

Les tarifs sont facturés sans majoration

Les clients n’ont pas besoin de prendre des décisions compliquées concernant les fournisseurs

Les inconvénients

Les clients n’ont pas le choix entre les fournisseurs d’énergie

Les tarifs des services publics sont susceptibles de changer sur une base trimestrielle ou même mensuelle

Comment naviguer dans un marché de l’énergie déréglementé

Si vous avez la possibilité de choisir dans un marché de l’énergie déréglementé, Ciavardini recommande de commencer par le site Web de la commission des services publics de votre État, en vous assurant que le site se termine par « .gov ». Ces sites Web contiennent des informations sur les fournisseurs agréés et agréés dans votre état et peuvent également vous donner des informations sur les tarifs et les conditions des contrats.

Ciavardini conseille également de lire les petits caractères avant de vous inscrire auprès d’un fournisseur. Assurez-vous qu’il n’y a pas de changements de taux cachés ou de systèmes de taux de lancement où, « tout d’un coup, votre offre chérie se transforme en un taux double à l’expiration. Vous ne voulez pas cela », a-t-elle déclaré.

Et en fin de compte, faites preuve de bon sens : « Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. [The rate] devrait être compétitif.

Achetez et comparez les tarifs, les forfaits et les fournisseurs sur ChoisirEnergy.com, qui, comme CNET, appartient à Red Ventures. Votre consommation mensuelle vous aidera à déterminer quel plan énergétique vous convient le mieux.

États avec des marchés de l’énergie déréglementés

Treize États (et le District de Columbia) ont entièrement déréglementé ou restructuré les services publics d’électricité, selon le Agence américaine de protection de l’environnement:

1. Connecticut

2. Delaware

3. CC

4. Illinois

5. Maine

6. Maryland

7. Massachusetts

8. New Hampshire

9. New Jersey

dix. New York

11. Ohio

12. Pennsylvanie

13. Rhode Island

14. Texas

Cinq autres États ont des environnements partiellement déréglementés ou restructurés :

1. Californie

2. Géorgie

3. Michigan

4. Oregon

5. Virginie

Si vous vivez dans un État déréglementé, vous pourrez peut-être choisir votre fournisseur d’électricité. Zooey Liao/CNET

Une brève histoire de la déréglementation énergétique

Les marchés déréglementés de l’énergie sont une construction relativement nouvelle. Ils ont été autorisés par politique fédérale à partir de 1978, selon Ciavardini. La législation permettait aux États de choisir comment ils souhaitaient structurer leurs marchés de l’énergie : ils pouvaient conserver le modèle réglementé existant, ou ils pouvaient « déréglementer » et permettre aux clients de choisir un fournisseur d’énergie privé (ce modèle est aussi parfois appelé « choix de détail ». « ) Ce changement a été considéré comme une réaction à la Crise pétrolière de 1973ce qui a incité les États-Unis à donner la priorité aux sources d’énergie alternatives.

Certains États ont choisi d’aller de l’avant et de déréguler, mais la plupart restent réglementés à ce jour. Les résultats ont varié selon les États, avec certains marchés dérégulés faire l’objet de vives critiqueset d’autres reçoivent des éloges.

FAQ

Quels sont les inconvénients des marchés déréglementés de l’énergie ? Les marchés déréglementés ne génèrent pas toujours des tarifs énergétiques plus bas, et les clients peuvent souvent se laisser tromper par des frais cachés de la part de courtiers malhonnêtes.

Le secteur de l’énergie est-il un monopole ? Dans les États dotés de marchés de l’énergie réglementés, les sociétés de services publics fonctionnent essentiellement comme un monopole sans concurrence.