Un monolithe mystérieux est apparu sur les côtes britanniques quelques jours à peine après la découverte et le retrait de piliers similaires en Amérique et en Roumanie.

L’objet métallique à trois côtés a été trouvé par des amateurs de plage à Compton Bay sur l’île de Wight plus tôt dans la journée.

Plusieurs photos prises sous différents angles suggèrent que le monolithe est enterré dans le sable et donne un reflet parfait.

On ne sait pas comment l’objet lourd a été déplacé vers la plage, qui n’est accessible que par un sentier.

Les habitants se sont rapidement demandé si les images du monolithe publiées sur les réseaux sociaux avaient été « photoshoppées » ou s’il s’agissait « d’une blague de fin avril ».

Mais la photographe de Wight, Alice Williams, a insisté sur le fait que c’était réel, partageant des clichés de la structure de huit pieds de haut au coucher du soleil dans un groupe Facebook local.

La découverte intervient après la découverte de structures métalliques brillantes similaires, puis rapidement retirées dans certaines parties des États-Unis et de la Roumanie.

Ailleurs, les touristes affluaient vers le nouveau monolithe de métal en Californie, après son apparition quelques jours après que d’autres en Roumanie et en Utah aient été enlevés.

Des dizaines de randonneurs locaux avaient fait le trajet jusqu’au sommet de la montagne à Atascadero pour prendre une photo avec le pilier, qui est mystérieusement apparu mercredi.

Un monolithe mobile est apparu mercredi à Pine Mountain à Atascadero, en Californie

Mais, quelques heures à peine après sa découverte par des randonneurs, un groupe de partisans de Trump scandant « Le Christ est roi » et « l’Amérique d’abord » l’a démoli dans la nuit.

Dans une vidéo publiée sur le site Web de streaming DLive, un groupe de quatre hommes vêtus d’un mélange de treillis militaires et de marchandises Make America Great Again a été vu en train de pousser le monument et de le remplacer par une croix en bois.

L’obélisque semblait être en acier inoxydable, soudés ensemble à chacun de ses trois coins et à l’aide de rivets fixés aux panneaux latéraux. Il mesure 10 pieds de haut et 18 pouces de large, rapporte Atascadero News.

Le groupe a pris un selfie après avoir renversé la statue et l’a remplacé par une croix en bois. L’hôte du flux, surnommé CultureWarCriminal, est vu à droite

Le monolithe de Pine Mountain n’était pas attaché au sol, différent de celui de l’Utah. On estimait qu’il pesait 200 lb, ce qui le rendait facile à pousser.

Les monolithes de Roumanie et d’un désert de l’Utah ont également été enlevés après leurs brefs passages de notoriété.

Mardi, des images ont émergé de quatre hommes travaillant au cœur de la nuit pour enlever l’étrange pilier triangulaire du désert de l’Utah.

La ville d’Atascadero est consciente de l’existence de l’objet mais on ne sait pas ce qui en sortira

Le mystérieux monolithe de métal triangulaire qui est apparu dans le désert reculé de l’Utah le 18 novembre et a attiré l’attention de la nation a disparu vendredi.

Le pilier brillant, qui dépassait d’environ 12 pieds des roches rouges du sud de l’Utah, a été repéré pour la première fois le 18 novembre par des responsables locaux déconcertés qui comptaient des mouflons d’Amérique du ciel.

Le photographe Ross Bernards, qui a visité le monolithe vendredi, a décrit dans un post Instagram accompagnant les photos comment quatre hommes sont apparus soudainement cette nuit-là, ont poussé l’objet et l’ont démonté avant de l’emporter dans une brouette.

L’un d’eux nous a tous regardés et a dit: «Ne laissez aucune trace». C’était à 8 h 48 », a écrit Bernards.

Sur la photo: trois des quatre coupables responsables du renversement et de la suppression du mystérieux monolithe de l’Utah vendredi soir

Le monolithe le 27 novembre quelques instants avant qu’il ne soit abattu par le groupe de quatre

Sylvan Christensen s’est identifié sur Instagram comme l’un des quatre hommes responsables de la suppression du pilier brillant de 12 pieds vendredi, qui a été repéré pour la première fois près du parc national de Canyonlands le 18 novembre par des responsables du ministère de la Sécurité publique de l’Utah.

Dans une vidéo publiée sur sa page personnelle mardi, Christensen et trois autres personnes sont vus attacher la structure à une brouette et la retirer du canyon.

« Le mot de la sécurité est lancé », a entendu l’un des hommes plaisanter dans la vidéo alors que le groupe emportait le monolithe.

Le court clip, qui a déjà été visionné plus de 100000 fois sur TikTok, était sous-titré: « N’abandonnez pas votre propriété personnelle sur les terres publiques si vous ne voulez pas qu’elle soit retirée #utahmonolith #leavenotrace », accompagnée d’un haussement d’épaules emoji.

La nouvelle de la découverte initiale du pilier de l’Utah est rapidement devenue virale dans le monde entier, beaucoup notant la similitude de l’objet avec d’étranges monolithes extraterrestres qui déclenchent d’énormes progrès dans le progrès humain dans le film de science-fiction classique de Stanley Kubrick « 2001: A Space Odyssey ».

Certains observateurs ont souligné la ressemblance de l’objet avec l’œuvre d’avant-garde de John McCracken, un artiste américain qui a vécu pendant un certain temps dans le Nouveau-Mexique voisin et est décédé en 2011.

Mais les représentants de McCracken ont donné des réponses ambiguës et parfois contradictoires à cette théorie, prolongeant un jeu de devinettes international qui s’est encore intensifié avec le retrait soudain du monolithe vendredi.

Dans le nord de la Roumanie, le pilier triangulaire brillant a été retrouvé sur la colline de Batca Doamnei dans la ville de Piatra Neamt jeudi dernier.

Un monolithe brillant a disparu mardi du comté montagneux de Neamt, en Roumanie, quatre jours après son apparition soudaine près d’une ancienne forteresse dace.

« La structure de 2,8 mètres de haut a disparu du jour au lendemain aussi silencieusement qu’elle avait été érigée la semaine dernière », a déclaré à Reuters le journaliste Robert Iosub du journal local Ziar Piatra Neamt, qui avait vu la structure.

« Une personne non identifiée, apparemment un mauvais soudeur local, a réussi … maintenant, il ne reste plus qu’un petit trou recouvert de sol rocheux », avaient découvert des journalistes locaux, a-t-il déclaré.

La structure en tôle avait un joint mal soudé, a-t-il ajouté.

Une porte-parole de la police de Piatra Neamt, Georgiana Mosu, a déclaré que les agents mènent une enquête sur la structure installée illégalement, qui a été placée dans une zone archéologique protégée à partir du 27 novembre.

Le dernier monolithe est apparu devant une confiserie à Pittsburgh plus tôt cette semaine.

Cependant, le propriétaire du magasin de bonbons de Pittsburgh, Christopher Beers, a révélé qu’il avait commandé le triangle de contreplaqué de 10 pieds de haut et 24 pouces de large recouvert de tôle pour capitaliser sur l’intérêt récent pour les structures mystérieuses.