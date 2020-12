Un monolithe mystérieux est apparu dans un parc de San Francisco, poursuivant la série 2020 d’apparitions similaires à travers le monde. Cette fois, c’est venu avec une touche saisonnière: toute l’installation était faite de pain d’épices.

La structure a été aperçue dominant la ville par des habitants marchant au parc Corona Heights tôt vendredi. Contrairement à ses cousins ​​métalliques, qui sont apparus dans diverses parties du monde cette année, ce dernier monolithe de SF semble avoir été fait de grandes plaques de pain d’épice.

Je me suis réveillé pour promener le chien le matin de Noël ici à San Francisco et au parc Corona Heights, un mystérieux MONOLITHE DE GINGERBREAD est apparu! pic.twitter.com/ykcw1LqIqN – Sixelå! (@alexisgallagher) 25 décembre 2020

La structure, maintenue par le glaçage, avait non seulement l’air assez imposante, mais sentait vraiment bon aussi, ont rapporté ceux qui se sont rapprochés et personnellement avec elle.

Ça sentait très bon aussi pic.twitter.com/CnQLoCTk0i – Anand Sharma (@aprilzero) 25 décembre 2020

Certaines personnes ont eu le courage d’essayer de lécher la structure, confirmant que le monolithe était fait de véritable pain d’épice. Au moins une personne a en fait pris une bouchée de l’installation de pain d’épice, des images diffusant des émissions en ligne.

Quelqu’un en prend carrément des bouchées maintenant pic.twitter.com/z011XdPAoU – James Bradbury (@jekbradbury) 25 décembre 2020

Néanmoins, goûter des objets aléatoires d’origine inconnue – et d’origine connue aussi, en fait – n’est peut-être pas la tactique la plus souhaitable, au milieu de la pandémie de coronavirus en cours. De plus, les chiens locaux auraient déjà pris un mordre du nouveau monolithe de la région de la baie – et y ont même laissé leur «empreinte».

Un mystérieux monolithe en pain d’épice est apparu au parc Corona Heights. Apparemment, les extraterrestres se sentent festifs. pic.twitter.com/2WsJzsQmDr – Raemond (@RaemondBW) 25 décembre 2020

Interrogé par des journalistes à ce sujet, le département des loisirs et des parcs de SF a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de supprimer la structure. « Nous laisserons ça jusqu’à ce que le cookie s’effondre, » le chef du département Phil Ginsburg a m’a dit.

Au cours des dernières semaines, de mystérieux monolithes ont fait leur apparition et leur disparition à travers le monde. Le premier a émergé dans un désert de l’Utah fin novembre – pour être volé la nuit quelques jours plus tard. Depuis lors, des structures similaires ont parfois surgi et ont été aperçues en Roumanie, au Royaume-Uni, en Russie et dans d’autres pays.

La série d’observations de monolithes a suscité des spéculations sauvages en ligne, avec des suggestions allant du travail de farceurs non identifiés à, naturellement, l’implication d’extraterrestres.

