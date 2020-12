De l’Utah à la Roumanie en passant par la Californie et maintenant au Texas, il semble que le mystérieux monolithe soit sur une lancée. La sensation Internet a été repérée la plus récemment au Texas cette semaine. Une série de monolithes sont apparus à travers le monde au cours des dernières semaines,

La structure métallique a été repérée dans un parking à l’extérieur d’un complexe commercial et de divertissement dans la région d’El Paso au Texas. Des structures similaires sont apparues, puis ont disparu, en Roumanie, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Colombie depuis sa première découverte dans une région éloignée de l’Utah le mois dernier.

Les gens ont afflué sur le site pour faire partie de cette tendance des médias sociaux 2020 et de nombreuses photos et vidéos sur les médias sociaux suggéraient que la dernière structure était creuse et facile à renverser. Cependant, peu après toute la frénésie, les autorités locales ont emporté la structure dans un camion. Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux et l’origine de cette structure reste inconnue comme les autres.

Fidèle à la tendance, le département de soudage de l’Austin Community College (ACC) au Texas a créé l’un de ses propres monolithes et l’a installé sur le campus. Sous-titrant l’image, ACC a tweeté: «Avez-vous entendu parler de monolithes mystérieux faisant l’actualité dans le monde entier? Maintenant, le centre du Texas en a un aussi! Nous voulions garder les choses bizarres dans ATX. Ainsi, le service de soudage d’ACC a créé cette structure impressionnante pour que vous puissiez en profiter. Découvrez-le à Fontaine Plaza à Highland. «

Le premier de cette série de monolithes a été repéré par les agents du ministère de la Sécurité publique de l’Utah le mois dernier. Ces officiers étaient dans un hélicoptère effectuant une enquête lorsqu’ils ont découvert le mystérieux monolithe de nulle part. C’était un voyage régulier d’assistance à la faune qui s’est avéré pas si régulier après tout.

Les photos de tous ces monolithes ont suscité un intérêt considérable parmi les personnes sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont trouvé un lien extraterrestre avec ce phénomène monolithique et certains sont même convaincus qu’une invasion extraterrestre est sur le point de se produire.

Bien qu’il s’agisse d’un point d’un débat acharné sur Twitter et d’autres plateformes, les mèmes sur les monolithes ont sûrement été hilarants. Twitter indien a également repensé ce qu’il en sera si un monolithe est trouvé dans leur propre pays.

Il existe bien sûr un lien de culture populaire avec les monolithes. De telles structures extraterrestres ont été mentionnées en 2001: A Space Odyssey, à la fois le roman d’Arthur C Clarke et sa représentation sur le cinéma à travers le film du même nom de Stanley Kubrick.