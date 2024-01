Monogram New York est presque terminé au 135 East 47th Street à Midtown East, Manhattan

La construction de Monogram New York, un gratte-ciel résidentiel de 35 étages situé au 135 East 47th Street à Midtown East, est en voie d’achèvement. Conçue par Ismael Leyva Architects et développée par Navigation Capital Group, la structure de 500 pieds de hauteur produira 191 unités de copropriété conçues par Neri & Hu, basée à Shanghai, en studio ou en penthouse de quatre chambres, ainsi que 5 000 pieds carrés de terrain. espace de vente au sol. Anthology Group est le partenaire hôtelier et Cauldwell Wingate est l’entrepreneur général de la tour, qui s’appelait auparavant 131-141 East 47th Street et est située entre Lexington et Third Avenues.

Des photographies récentes montrent les étages supérieurs et la couronne d’inspiration Art déco fermée depuis notre dernière mise à jour en juin. Le sommet aux multiples facettes est maintenant fini avec son revêtement sombre et ses ailerons réfléchissants aux teintes dorées. Ces éléments décoratifs ornent également les colonnes périmétriques situées sous la marge médiane et à la base de l’élévation principale sud. Le hangar du trottoir reste debout au rez-de-chaussée, mais devrait être démonté dans les semaines à venir, à mesure que les travaux touchent à leur fin.

Les rendus ci-dessous au crépuscule offrent un aperçu des niveaux supérieurs et de la couronne illuminée de Monogram New York avec une vue vers le sud.

Les équipements résidentiels comprendront un centre de santé et de bien-être, un spa, un salon, un portier 24 heures sur 24 et une bibliothèque. Les métros les plus proches sont les trains 4, 5, 6, 7 et Shuttle à la station Grand Central-42nd Street, qui donne accès au Grand Central Terminal et au Grand Central Madison, desservis par Metro-North et Long Island Rail Road.

CORE gère les ventes et la commercialisation des unités avec des prix demandés allant de moins de 1 million de dollars à 5 millions de dollars pour les penthouses.

YIMBY prévoit que Monogram New York sera entièrement achevé plus tard ce printemps.

