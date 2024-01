MONO architekten construit une tour en pisé teinté rouge

areal am kronenrain : l’architecture de la terre en Allemagne

Le Allemand La ville de Neuenburg am Rhein voit l’achèvement du complexe « Areal am Kronenrain », conçu par MONO Architekten. Le développement, y compris un tour d’observation pour admirer le vaste paysage, marque un moment de transformation pour la ville, située dans la région des trois frontières entre la France, la Suisse et l’Allemagne. Dans le cadre de l’exposition nationale des jardins 2022, le projet visait à réorganiser les zones urbaines, avec un accent particulier sur le site situé entre le centre-ville et l’espace vert repensé « Stadtpark am Wuhrloch ». L’architecture privilégie les matériaux durables et prend forme avec des terre battue et l’acier Corten, inspiré du grès rouge de la région et des anciennes berges du Rhin.

photos © Grégor Schmidt

mono architekten s’attaque à un chantier complexe

MONO Architekten note que la situation urbaine initiale sur le site d’Areal am Kronenrain posait des défis, caractérisés par un espace utilisable limité et une différence de hauteur importante d’environ neuf mètres. En réponse, le architectes conçu un ensemble distinctif, comprenant un parking, un espace public, un pont et une tour, comblant efficacement le fossé et établissant un lien entre l’espace vert et le centre-ville. Le design contribue en outre à l’identité de la ville. La tour, élément marquant de l’ensemble, constitue une entrée de ville saisissante, visible de loin. Son interaction dynamique avec le parking adjacent et la structure du pont de liaison forme un point de repère clair, donnant le ton à l’espace urbain revitalisé.



Le développement « Areal am Kronenrain » de Neuenburg am Rhein est achevé en tant qu’espace urbain central

la tour d’observation de Neuenburg am Rhein

La tour de trente-six mètres de haut, avec sa conception et ses matériaux uniques, s’impose comme un point central. Offrant une plateforme d’observation avec vue panoramique, la tour devient un élément essentiel pour connecter les visiteurs avec le paysage pittoresque. Les projets futurs visant à prolonger le pont en tant que rampe menant au niveau du parc améliorent l’accessibilité, offrant ainsi une connexion sans obstacle pour tous. La Münsterplatz, située au sommet du parking de trois étages avec 231 places de stationnement, introduit un nouvel espace public. Cette place, qui se fond vers l’extérieur et s’intègre au plan de la ville, atténue la circulation du centre-ville grâce à son emplacement central. Les futurs projets de densification et d’usage mixte soulignent davantage son rôle de centre d’engagement du public.



faisant partie de la State Garden Exhibition 2022, la conception comble les lacunes et redéfinit les connexions

visible de loin, la tour établit un repère, engageant un dialogue avec le parking adjacent

l’ensemble urbain comprend un parking, un espace public, un pont et une tour d’observation