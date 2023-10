« Monnaie de négociation » : une célèbre unité des forces spéciales britanniques propose son aide pour retrouver les otages du Hamas, selon un rapport

De nombreux partenaires internationaux, dont le Royaume-Uni, sont prêts à aider les forces israéliennes à sauver les otages pris par le Hamas lors de son attaque terroriste du 7 octobre et utilisés comme « monnaie d’échange », selon un rapport.

« La manière dont le Hamas détient les otages semble les avoir dispersés sur le territoire de Gaza très largement », a déclaré Justin Crump, un vétéran militaire et directeur général du groupe de sécurité et de renseignement Sibylline. Il a fait valoir que les pays occidentaux dotés de fortes capacités de forces spéciales devraient « aider à récupérer leurs citoyens ».

Au moins 4 200 personnes ont été tuées depuis que le Hamas a lancé des milliers de missiles sur Israël la semaine dernière, dont au moins 1 400 civils et soldats israéliens et 31 Américains. Les autorités sanitaires palestiniennes affirment qu’au moins 2 808 Palestiniens ont été tués et plus de 10 950 blessés.

Le président Biden s’est rendu en Israël mercredi et s’est adressé aux journalistes, affirmant qu’« en tant que président américain, il n’y a pas de priorité plus élevée que la libération et le retour en toute sécurité de tous ces otages ».

BIDEN, EN ISRAÉL, DÉCLARE LA LIBÉRATION DES OTAGES DU HAMAS EST UNE PRIORITÉ SUPÉRIEURE ET DEMANDERA UN FINANCEMENT DE DÉFENSE « SANS PRÉCÉDENT »

« Pour ceux qui vivent dans l’incertitude et attendent désespérément de connaître le sort d’un être cher, en particulier pour les familles des otages, vous n’êtes pas seuls. Nous travaillons avec des partenaires dans toute la région, explorant toutes les voies possibles pour ramener chez eux ceux qui sont retenus captifs par le Hamas », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il « ne peut pas parler publiquement » des détails de tels projets.

Le Hamas a pris environ 199 Israéliens en otages. Divers autres pays ont confirmé qu’un certain nombre de leurs citoyens étaient portés disparus ou pris en otage lors de l’attaque, avec 13 Américains portés disparus et le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, confirmant que son gouvernement pensait que jusqu’à 10 ressortissants britanniques étaient retenus en otage dans la bande de Gaza.

« Il est entendu que les événements dans le sud d’Israël ont déclenché un changement dans l’état de préparation des forces spéciales britanniques », a déclaré une source des forces spéciales britanniques à iNews. « Un escadron SAS en mission d’entraînement avait terminé la semaine dernière son détachement plusieurs jours plus tôt dans le cadre de plans de déploiement non précisés. »

LE PRÉSIDENT ÉGYPTIEN « REJETTE » LES EFFORTS VISANT À POUSSER LES PALESTINIENS EN ÉGYPTE, AVERTISSANT QUE CELA POURRAIT METTRE EN MORT LA PAIX AVEC ISRAËL

Le général Lord Richard Dannatt, ancien chef d’état-major de l’armée britannique, a affirmé que « le sauvetage des otages est l’une des spécialités des forces spéciales britanniques : nous sommes parmi les meilleurs au monde dans cette situation », selon le rapport. .

Vétéran des Forces de défense israéliennes (FDI) Aaron Cohen a déclaré dimanche à « FOX & Friends » qu’il pensait que le retard d’une opération terrestre israélienne prévue et très attendue à Gaza avait été retardé parce qu’il était « directement lié au portefeuille de sauvetage des otages au niveau macro ».

« Israël n’est pas une université junior en la matière », a déclaré Cohen. « Ils sont passés maîtres dans leur métier, donc ce qu’ils font actuellement nécessite 40 ans d’expérience, et ils gagnent autant de temps que possible pour pouvoir collecter des renseignements exploitables. »

L’IRAN APPELLE LES NATIONS ARABES À IMPOSER UN EMBARGO SUR LE PÉTROLE À ISRAËL ET À EXPULSER LES AMBASSADEURS

« La raison pour laquelle cela est critique lorsqu’il s’agit d’otages est parce que vous avez des grands-mères, des grands-pères, des bébés dont les parents ont été assassinés devant eux, retenus en l’air par le Hamas », a-t-il souligné. « Vous avez des civils qui sont essentiellement répartis dans tout Gaza, à plusieurs endroits. »

Il semblerait que les forces spéciales britanniques se coordonnent avec la force israélienne Sayeret Matkal et la force Delta américaine pour recueillir des renseignements et planifier le sauvetage des otages.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’ancien directeur de la CIA et général quatre étoiles à la retraite David Petraeus a déclaré à Fox News Digital que les efforts qu’il a vu jusqu’à présent ont été « très complets », suggérant que Tsahal « travaillerait fébrilement pour identifier l’emplacement de tous les otages pris par le Hamas », » y compris les dizaines d’Américains pris dans le conflit.

« Je pense qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer que les Américains puissent partir, pas seulement Gaza, mais aussi ceux qui sont en Israël et veulent partir et, franchement, ils expriment une énorme inquiétude et prennent des mesures pour régler les problèmes de la également des civils déplacés à l’intérieur de Gaza », a-t-il expliqué.