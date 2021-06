Monkey’s Joy Ride dans le métro de Delhi laisse Desi Twitter amusé

La bouée de sauvetage de Delhi, le métro, est à nouveau opérationnelle après avoir été bloquée en raison de la pandémie. Alors que le métro revenait sur les rails, tout le monde était ravi de reprendre sa vie de routine normale avec des trajets en métro et il semble que ce sentiment ne se limite pas aux humains de Delhi. Un singe a été vu en train de profiter de son temps lors de l’un des trajets en métro de samedi alors qu’il sautait et jouait autour de l’entraîneur. Dans l’une des premières vidéos diffusées en ligne, le singe est assis tranquillement comme un passager bien élevé et regarde parfois par la fenêtre en profitant de la vue.

Dans une autre vidéo, il a été vu en train de faire des gaffes et de sauter autour des piliers du métro sans déranger personne.

#REGARDEZ | Un singe est entré dans un métro circulant sur la ligne bleue de Delhi. Il avait grimpé de la station de métro Yamuna Bank. Le singe a été sorti du métro à la station suivante après que les passagers en aient informé le personnel. pic.twitter.com/fmUaIYpxb2– News18 (@CNNnews18) 20 juin 2021

La présence de l’invité insolite dans le métro a beaucoup attiré l’attention des passagers qui ont filmé et partagé ces vidéos en ligne. Bien que même les animaux de compagnie ne soient pas autorisés dans le métro, il est surprenant de voir comment ce singe a réussi à monter dans le trajet.

Cependant, les vidéos virales des ébats du singe lors de sa balade ont amusé plusieurs utilisateurs qui ont partagé leurs réactions face à l’incident.

Quelqu’un a dit au singe que les trajets en train sont gratuits à Delhi. — Tin Man 🇮🇳 (@NumbKhopdi) 20 juin 2021

Quelle est votre opinion sur la vidéo?

Prenant connaissance de la vidéo virale, la Delhi Metro Rail Corporation a contacté les utilisateurs et s’est enquis de l’incident. Informant de la présence du singe dans le métro, DMRC a déclaré que l’animal avait été aperçu dans un train allant de Yamuna Bank à l’extension IP sur la ligne bleue. Le singe s’est éloigné tout seul après avoir été dans le métro pendant un certain temps. Lors de sa sortie dans le train, il n’a causé aucun préjudice à aucun des passagers.

Lors d’un autre incident similaire en 2018, un singe a été aperçu en train de se déplacer dans la station de métro souterraine de la ligne Pink à Azadpur. La présence du singe a créé une panique parmi les passagers alors qu’il errait dans les locaux avant d’être emporté par les responsables du CISF et du DMRC.

