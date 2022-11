Monkeypox sera rebaptisé “mpox”, selon l’OMS

FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Monkeypox doit être renommé mpox en anglais, a annoncé lundi l’Organisation mondiale de la santé, dans le but d’éviter la stigmatisation découlant du nom existant.

Monkeypox a reçu son nom parce que le virus a été initialement identifié chez des singes gardés pour la recherche au Danemark en 1958, mais la maladie se retrouve chez un certain nombre d’animaux, et le plus souvent chez les rongeurs.

“A la suite d’une série de consultations avec des experts mondiaux, l’OMS commencera à utiliser un nouveau terme préféré ‘mpox’ comme synonyme de monkeypox. Les deux noms seront utilisés simultanément pendant un an pendant que le ‘monkeypox’ sera progressivement supprimé”, a déclaré l’agence de santé des Nations Unies. dans un rapport.

“L’OMS adoptera le terme mpox dans ses communications et encourage les autres à suivre ces recommandations, afin de minimiser tout impact négatif continu du nom actuel et de l’adoption du nouveau nom.”

La maladie a été découverte pour la première fois chez l’homme en 1970 en République démocratique du Congo, la propagation chez l’homme étant depuis lors principalement limitée à certains pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre où elle est endémique.

Mais en mai, des cas de la maladie, qui provoque de la fièvre, des douleurs musculaires et de grandes lésions cutanées ressemblant à des furoncles, ont commencé à se propager rapidement dans le monde, principalement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Quelque 81 107 cas et 55 décès ont été signalés à l’OMS cette année, dans 110 pays.