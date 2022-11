Monkeypox se propage principalement avant l’apparition des symptômes, selon une étude

Une étude britannique suggère qu’une personne atteinte de monkeypox peut propager le virus quatre jours avant l’apparition des symptômes.

Depuis mai, le monkepox a tué 36 personnes sur plus de 77 000 cas.

Les symptômes du monkeypox comprennent de la fièvre, des douleurs musculaires et de grandes lésions cutanées ressemblant à des furoncles.

Les personnes atteintes de monkeypox peuvent propager le virus jusqu’à quatre jours avant l’apparition des symptômes, plus de la moitié des transmissions ayant potentiellement lieu pendant cette période, a estimé mardi une étude britannique.

Bien que les résultats n’aient pas encore été confirmés, ils suggèrent que de nombreuses infections à monkeypox ne peuvent pas être évitées en demandant aux patients de s’isoler une fois qu’ils se rendent compte qu’ils ont le virus, selon l’étude.

Depuis mai, lorsque le virus a soudainement commencé à se propager au-delà des pays d’Afrique de l’Ouest où il est endémique depuis longtemps, le monkeypox a tué 36 personnes sur plus de 77 000 cas, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Cependant, le nombre de cas a régulièrement diminué depuis le pic de juillet, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, les régions les plus durement touchées aux premiers stades de l’épidémie mondiale.

La nouvelle étude publiée dans la revue BMJ a été réalisée en Grande-Bretagne, le premier pays à avoir détecté un groupe de cas en dehors de l’Afrique en mai.

Des chercheurs de l’Agence britannique de sécurité sanitaire ont examiné les données de recherche de contrats et les questionnaires de 2 746 personnes testées positives pour le monkeypox dans le pays entre mai et août.

Quelque 95 % des participants étaient des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, une communauté qui a été massivement touchée par l’épidémie mondiale.

En analysant les données à l’aide de deux modèles statistiques différents, les chercheurs ont découvert qu’il fallait en moyenne près de huit jours pour que les symptômes apparaissent après l’exposition d’un patient.

Cette période était plus souvent plus longue que le temps écoulé entre le moment où le premier patient et son cas contact présentaient des symptômes, appelé intervalle de série.

L’étude a déclaré:

On a estimé que l’intervalle sériel médian était plus court que la période d’incubation, ce qui indique une transmission pré-symptomatique considérablement plus importante qu’on ne le pensait auparavant.

Cinquante-trois pour cent des cas ont été transmis avant que la personne ne présente des symptômes de monkeypox, selon l’étude.

La transmission a été détectée au maximum quatre jours avant l’apparition des symptômes, a-t-il ajouté.

Boghuma Kabisen Titanji, un expert en virus à l’Université Emory aux États-Unis qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que “l’analyse robuste” était “intéressante et convaincante”.

“Cela doit être confirmé par d’autres études, mais a des implications pour les stratégies d’élimination des maladies basées sur la vaccination qui devraient être sérieusement envisagées”, a-t-elle déclaré.