Monkeypox reste une urgence sanitaire mondiale – OMS

L’Organisation mondiale de la santé dit qu’il est trop tôt pour déclarer la fin de l’urgence de la variole du singe.

Monkeypox a tué 36 personnes sur plus de 77 000 cas dans 109 pays.

Depuis juillet, le nombre de personnes infectées par la maladie en Europe et en Amérique du Nord n’a cessé de baisser.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi que son comité d’urgence avait déterminé que le monkeypox devait continuer à être classé comme une urgence sanitaire mondiale.

À la suite d’une réunion le 20 octobre sur le virus qui a soudainement commencé à se propager dans le monde en mai, les experts “ont estimé par consensus que l’événement continue de répondre aux … critères d’une urgence de santé publique de portée internationale”, a déclaré l’OMS dans une déclaration.

L’agence de santé des Nations Unies a déclaré pour la première fois le soi-disant PHEIC – son niveau d’alarme le plus élevé – le 23 juillet, et les experts ont déclaré que si des progrès avaient été réalisés pour maîtriser la maladie, il était trop tôt pour déclarer l’urgence terminée.

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a accepté et approuvé l’avis des experts, selon le communiqué.

Depuis que le monkeypox a soudainement commencé à se propager au-delà des pays d’Afrique de l’Ouest où il est endémique depuis longtemps il y a six mois, il a tué 36 personnes sur plus de 77 000 cas dans 109 pays, selon un décompte de l’OMS.

L’épidémie en dehors de l’Afrique de l’Ouest a principalement touché les jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Mais depuis qu’il a culminé en juillet, le nombre de personnes infectées par la maladie qui provoque de la fièvre, des douleurs musculaires et de grandes lésions cutanées ressemblant à des furoncles, n’a cessé de baisser, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, les régions les plus durement touchées aux premiers stades de la crise mondiale. épidémie.

Le nombre de nouveaux cas dans le monde a chuté de 41% au cours des sept jours précédant lundi par rapport à la semaine précédente, a indiqué l’OMS.

Mais le comité d’urgence de l’OMS a souligné qu’il y avait un certain nombre de motifs de préoccupation persistants.

Ils ont énuméré la transmission en cours dans certaines régions, l’inégalité persistante de préparation et de réponse au sein des pays et entre eux, et le potentiel d’impacts sanitaires plus importants si le virus commence à se propager davantage parmi les populations les plus vulnérables.

Ils ont également souligné le risque persistant de stigmatisation et de discrimination, la faiblesse des systèmes de santé dans certains pays en développement entraînant une sous-déclaration et le manque d’accès équitable aux diagnostics, aux antiviraux et aux vaccins.