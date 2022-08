Monkeypox : Premier cas possible de transmission de l’homme au chien

Le premier cas possible de transmission de l’homme au chien de la variole du singe – récemment signalé chez un couple et leur animal de compagnie à Paris – était jusqu’à présent un risque théorique, a déclaré le Dr Rosamund Lewis, responsable technique de la réponse à la variole du singe pour le Organisation mondiale de la santé.

Le couple, qui vit ensemble, a reçu un diagnostic de monkeypox dans un hôpital parisien début juin. Douze jours après le début de leurs symptômes, leur lévrier italien de quatre ans a également commencé à montrer des symptômes, selon un rapport publié la semaine dernière dans la revue The Lancet.

Le chien a développé des lésions et a été testé positif pour le même type de monkeypox que l’un des propriétaires.

Selon le rapport, le couple a déclaré qu’il avait laissé son chien dormir dans son lit avec lui et qu’il avait pris soin de tenir son animal à l’écart des autres animaux ou des humains dès le début de ses propres symptômes, avant que les symptômes du chien ne se manifestent.

“Au meilleur de notre connaissance, la cinétique d’apparition des symptômes chez les patients et, par la suite, chez leur chien, suggère une transmission interhumaine du virus monkeypox”, ont écrit les auteurs du rapport. “Compte tenu des lésions cutanées et muqueuses du chien ainsi que des résultats positifs de la PCR du virus monkeypox des prélèvements anaux et oraux, nous émettons l’hypothèse d’une véritable maladie canine, et non d’un simple portage du virus par contact étroit avec l’homme ou par transmission aérienne (ou les deux). “

Les auteurs ont suggéré que l’étude devrait susciter une discussion sur la question de savoir si les animaux de compagnie doivent être isolés de leurs propriétaires s’ils ont la variole du singe, et ils ont appelé à des recherches supplémentaires.

DES INFORMATIONS NOUVELLES, MAIS PAS SURPRENANTES, QUI DIT

Lewis a déclaré qu’auparavant, seule la transmission du virus de l’animal à l’homme avait été signalée, faisant référence à une épidémie de monkeypox aux États-Unis au cours de laquelle des personnes ont été infectées par le virus par l’intermédiaire de chiens de prairie.

“C’est le premier incident dont nous apprenons où il y a une transmission d’homme à animal”, a déclaré Lewis lors d’un événement en direct du Washington Post lundi. “Cela n’a pas été signalé auparavant, et il n’a pas été signalé que des chiens aient été infectés auparavant.

« À plusieurs niveaux, il s’agit de nouvelles informations », a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas une information surprenante, et c’est quelque chose que nous surveillons.”

Elle a noté qu’au sein de l’OMS, des experts ont travaillé avec des partenaires tels que l’Organisation mondiale de la santé animale et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture pour résoudre le problème.

“Le message qui a été transmis jusqu’à présent est que les animaux de compagnie doivent être isolés des membres de la famille susceptibles d’être infectés”, a-t-elle déclaré. “Cela a été un exemple d’approche de précaution, de message de précaution, parce que nous n’avions pas l’information que cela s’était jamais produit auparavant, cela n’avait pas été signalé auparavant, mais c’était un message raisonnable et prudent à donner. Et maintenant nous avons le premier incident où cela s’est réellement produit.”

Lewis a déclaré qu’il n’était pas clair si le chien infecté serait capable de transmettre le virus à l’homme. Mais parfois, même lorsqu’ils ne disposent pas de toutes les preuves, les professionnels de la santé publique doivent trouver le message le plus utile qui permettra aux gens d’apprécier leur niveau de risque.

“C’est un exemple où la plupart des animaux de compagnie ne seront pas à risque, il ne peut s’agir que de ceux qui se trouvent réellement dans le foyer d’une personne infectée”, a-t-elle déclaré.

CDC DIT QUE LES PERSONNES INFECTÉES DEVRAIENT RESTER À L’ÉCART DES ANIMAUX

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont récemment mis à jour leur page sur le monkeypox chez les animaux pour reconnaître que les chiens peuvent être infectés par le virus.

“Nous sommes encore en train d’apprendre quelles espèces d’animaux peuvent attraper la variole du singe”, a déclaré l’agence. “Bien que nous ne sachions pas si les reptiles, les amphibiens ou les oiseaux peuvent attraper la variole du singe, il est peu probable que ces animaux ne soient pas infectés par d’autres orthopoxvirus.”

Le CDC note également que les animaux infectés peuvent transmettre le virus aux humains, et il est “possible que les personnes infectées puissent transmettre le virus de la variole du singe aux animaux par contact étroit, y compris les caresses, les câlins, les câlins, les baisers, le léchage, le partage des zones de sommeil et partager de la nourriture.”

L’agence conseille aux personnes atteintes de monkeypox d’éviter tout contact avec des animaux, y compris leurs animaux de compagnie.

Les animaux domestiques qui ont été en contact étroit avec une personne présentant des symptômes de monkeypox doivent être gardés à la maison et à l’écart des autres animaux et des personnes pendant 21 jours après le contact le plus récent, a déclaré le CDC. Les personnes infectées ne doivent pas s’approcher de leur animal exposé; ils devraient demander à quelqu’un d’autre dans la maison de s’en occuper si possible.

Si la personne infectée et l’animal n’ont pas eu de contact étroit après le début des symptômes, le CDC recommande de demander à quelqu’un qui vit ailleurs de s’occuper de l’animal jusqu’à ce qu’il soit complètement guéri du virus.