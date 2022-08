Monkeypox: l’OMS ne jure rien de “ridicule” à renommer le virus

Poxy McPoxface, TRUMP-22 ou Mpox : voici quelques-unes des idées envoyées par le public à l’Organisation mondiale de la santé alors qu’elle cherche un nouveau nom pour le monkeypox.

Souvent, les noms de maladies sont choisis à huis clos par un comité technique, mais l’OMS a cette fois décidé d’ouvrir le processus au public. Après un démarrage lent, des dizaines de soumissions ont maintenant été faites par un éventail de contributeurs, notamment des universitaires, des médecins et un militant de la communauté gay.

Ils vont du technique (OPOXID-22, soumis par le médecin urgentiste de la Harvard Medical School Jeremy Faust) au farfelu (Poxy McPoxface, soumis par Andrew Yi dans une allusion à Boaty McBoatface – presque le nom d’un navire de recherche polaire britannique après un appel public voter sur le choix).

La pression augmente pour un nouveau nom pour la maladie, en partie parce que les critiques disent qu’il est trompeur, puisque les singes ne sont pas l’hôte animal d’origine. Un groupe d’éminents scientifiques a rédigé un document de position en juin appelant à un nom “neutre, non discriminatoire et non stigmatisant” au milieu des craintes que le nom puisse être utilisé de manière raciste.

Jusqu’à cette année, le monkeypox ne s’est principalement propagé que dans un groupe de pays d’Afrique occidentale et centrale.

“Il est très important que nous trouvions un nouveau nom pour le monkeypox car c’est la meilleure pratique pour ne créer aucune offense à un groupe éthique, une région, un pays, un animal, etc.”, a déclaré mardi la porte-parole de l’OMS, Fadela Chaib.

“L’OMS est très concernée par cette question et nous voulons trouver un nom qui ne soit pas stigmatisant”, a-t-elle ajouté sans donner de chronologie.

L’une des soumissions les plus populaires à ce jour est Mpox, présentée par Samuel Miriello, directeur d’une organisation de santé masculine RÉZO qui utilise déjà le nom dans ses campagnes de sensibilisation à Montréal, au Canada.

“Lorsque vous supprimez l’image du singe, les gens semblent comprendre plus rapidement qu’il y a une urgence qui doit être prise au sérieux”, a-t-il déclaré à Reuters.

Une autre proposition, TRUMP-22, semblait faire référence à l’ancien président américain Donald Trump qui utilisait le terme controversé “virus chinois” pour le nouveau coronavirus, bien que son auteur ait déclaré qu’il signifiait “Toxic Rash of Unrecognized Mysterious Provenance of 2022”.

Des soumissions se moquant de la communauté gay avaient déjà été publiées, mais ont ensuite été supprimées du site de l’OMS.

L’OMS a pour mandat d’attribuer de nouveaux noms aux maladies existantes dans la Classification internationale des maladies. Il a déjà renommé les variantes du virus monkeypox, ou clades, en les changeant des régions africaines en chiffres romains.

L’OMS a déclaré qu’elle déciderait parmi les propositions “en fonction de leur validité scientifique, de leur acceptabilité, de leur prononciation (et) si elles peuvent être utilisées dans différentes langues”.

“Je suis sûr que nous ne trouverons pas un nom ridicule”, a déclaré Chaib.

Monkeypox a été découvert pour la première fois en 1958 et nommé d’après le premier animal à présenter des symptômes. L’OMS a déclaré l’épidémie actuelle une urgence de santé publique le mois dernier après avoir signalé plus de 32 000 cas dans plus de 80 pays.



