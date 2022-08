Monkeypox: le gouvernement n’a pas l’intention d’appeler une urgence de santé publique

OTTAWA –

L’administrateur en chef de la santé publique du Canada, le Dr Theresa Tam, a déclaré qu’il n’était pas prévu pour le moment de déclarer la variole du singe une urgence de santé publique.

Alors que l’Organisation mondiale de la santé et les États-Unis l’ont fait récemment, Tam a déclaré qu’il y avait peu d’avantages à déclarer une urgence fédérale de santé publique au Canada, en raison de la structure des autorités régionales et provinciales de santé publique.

Elle a déclaré qu’une déclaration d’urgence fédérale impliquerait la Loi sur les urgences – qui n’a même pas été invoquée pour faire face à la pandémie de COVID-19 qui dure depuis près de deux ans et demi au Canada. Tam a déclaré que jusqu’à présent, le Canada a déjà été en mesure de mobiliser des vaccins, des traitements et des fonds pour lutter contre la variole du singe.

Tam a également déclaré que les autorités locales et provinciales ont plus de flexibilité et ont été en mesure de répondre à l’augmentation des cas de monkeypox. Les autorités locales et provinciales pourraient également décider de déclarer le virus une urgence de santé publique à ces niveaux, comme beaucoup l’ont fait avec COVID-19.

“À ce jour, nos discussions se sont concentrées sur les tests, la collaboration avec des organisations communautaires pour sensibiliser aux moyens de limiter la propagation du virus et le déploiement du vaccin et des traitements Imvamune”, a déclaré Tam. “Alors que l’épidémie mondiale de monkeypox continue d’être une grave préoccupation, en concentrant les efforts sur les communautés touchées au Canada et dans le monde, y compris avec les vaccinations, nous avons l’occasion de contenir la propagation.”

À ce jour, environ 99 000 doses d’Imvamune ont été déployées dans les provinces et territoires, et plus de 50 000 personnes ont été vaccinées, a déclaré Tam.

L’administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo, a déclaré que l’approche continue de vacciner d’abord les communautés à haut risque, et qu’il existe actuellement suffisamment de doses pour le faire.

Tam dit qu’il y a eu environ 31 000 cas de monkeypox signalés dans le monde, dont 1 059 au Canada, principalement en Ontario.

Alors que des cas de virus ont commencé à apparaître au Québec, l’Ontario l’a depuis dépassé en nombre d’infections.

À ce jour, il y a eu 28 hospitalisations – dont deux en soins intensifs – à cause de la variole du singe au Canada, et aucun décès. Tam a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si le nombre de cas avait atteint un plateau au Canada.