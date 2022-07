Monkeypox : la ville de New York déclare l’urgence sanitaire

Les responsables de la ville de New York ont ​​​​déclaré la variole du singe une urgence de santé publique samedi, affirmant que la ville est l’épicentre de l’épidémie de l’État et que cette décision renforcera les mesures visant à ralentir la propagation de la maladie.

“Nous estimons qu’environ 150 000 New-Yorkais risquent actuellement d’être exposés au monkeypox”, ont déclaré le maire Eric Adams et le Dr Ashwin Vasan, commissaire du département de la santé et de l’hygiène mentale de la ville, dans un communiqué conjoint. “Cette épidémie doit être traitée de toute urgence, avec des actions et des ressources, tant au niveau national que mondial, et cette déclaration d’urgence de santé publique reflète la gravité du moment.”

La déclaration prend effet immédiatement, indique le communiqué.

Cela survient juste un jour après que la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a publié un décret déclarant une urgence en cas de catastrophe d’État, affirmant que “plus d’un cas de monkeypox sur quatre dans ce pays” se trouve dans l’État. Parmi plusieurs autres actions, l’ordonnance du gouverneur augmente le nombre de personnes éligibles pour administrer des vaccins contre la variole du singe, oblige les fournisseurs à envoyer des données sur les vaccins au département de la santé de l’État et stimulera les efforts de réponse en cours, y compris les efforts pour obtenir plus de vaccins et étendre la capacité de test, le bureau du gouverneur a dit.



Ce que vous devez savoir sur la variole du singe

D’autres dirigeants aux États-Unis – et dans le monde entier – ont tiré la sonnette d’alarme sur le monkeypox alors que le nombre d’infections continue d’augmenter et que l’approvisionnement en vaccins est en deçà de la demande. Des experts, dont le Dr Anthony Fauci, ont souligné que l’épidémie de monkeypox doit être prise au sérieux et gérée de manière plus rigoureuse, tandis que les responsables fédéraux continuent de peser une déclaration d’urgence de santé publique à l’échelle nationale.

San Francisco est devenue la première grande ville américaine à déclarer jeudi une urgence sanitaire locale dans le but de renforcer sa préparation et sa réponse face à “l’augmentation rapide des cas” et à la forte demande de vaccins, a indiqué la ville. La déclaration entre en vigueur lundi.

« Nous savons que ce virus affecte tout le monde de la même manière – mais nous savons également que les membres de notre communauté LGBTQ sont plus à risque en ce moment », a déclaré le maire de San Francisco, London Breed, dans un communiqué. “De nombreuses personnes de notre communauté LGBTQ sont effrayées et frustrées. Cette urgence locale nous permettra de continuer à soutenir nos plus vulnérables, tout en nous préparant mieux à ce qui s’en vient.”

À Washington, le gouvernement fédéral continue de surveiller la réponse au monkeypox et l’utilisera pour déterminer s’il convient de déclarer l’épidémie une urgence de santé publique, a déclaré jeudi le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra.

“Nous pèserons toute décision de déclarer une urgence de santé publique en fonction des réponses que nous constatons dans tout le pays. En fin de compte, nous devons garder une longueur d’avance et être en mesure de mettre fin à cette épidémie”, a-t-il déclaré.

L’ancien commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis, le Dr Scott Gottlieb, a averti plus tôt ce mois-ci qu’il était peut-être trop tard pour contenir l’épidémie, déclarant à CBS : “La fenêtre pour contrôler cela et la contenir s’est probablement fermée”.

Le week-end dernier, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’épidémie de monkeypox une urgence de santé publique de portée internationale après avoir convoqué son deuxième comité d’urgence sur la question.

L’OMS définit une urgence de santé publique de portée internationale comme “un événement extraordinaire” qui constitue un “risque de santé publique pour d’autres États par la propagation internationale d’une maladie” et “qui nécessite potentiellement une réponse internationale coordonnée”.