Monkeypox est une urgence de santé publique de portée internationale – OMS

La décision a été annoncée samedi matin après que l’OMS a convoqué jeudi son deuxième comité d’urgence sur la question.

“J’ai décidé que l’épidémie mondiale de monkeypox représente une urgence de santé publique de portée internationale”, a annoncé samedi matin le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros a déclaré que bien que le comité n’ait pas été en mesure de parvenir à un consensus, il a pris la décision après avoir examiné les cinq éléments requis pour décider si une épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale.

Il a ajouté que pendant qu’il déclarait la variole du singe une urgence de santé publique de portée internationale, “Pour le moment, il s’agit d’une épidémie qui se concentre parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, en particulier ceux qui ont plusieurs partenaires, cela signifie qu’il s’agit d’une épidémie qui peut être arrêté avec les bonnes stratégies dans les bons groupes.”

L’OMS a initialement cessé de déclarer l’épidémie de monkeypox une urgence de santé publique de portée internationale après sa première réunion du comité d’urgence le 23 juin. À l’époque, Tedros a déclaré que le comité d’urgence avait indiqué qu’à l’heure actuelle, “l’événement ne constitue pas Urgence de portée internationale », mais a reconnu « l’évolution de la menace sanitaire » que l’OMS suivra de très près.

L’OMS définit une urgence de santé publique de portée internationale, ou PHEIC, comme “un événement extraordinaire” qui constitue un “risque de santé publique pour d’autres États par la propagation internationale de maladies” et “qui nécessite potentiellement une réponse internationale coordonnée”.

Le comité d’urgence de l’organisation sur la variole du singe s’est réuni pour la première fois fin juin, lorsque ses membres ont signalé de sérieuses inquiétudes quant à l’ampleur et à la rapidité de l’épidémie de virus, mais ont déclaré qu’il ne constituait pas une USPPI. Tedros a réuni à nouveau le comité afin de fournir les dernières informations, a-t-il déclaré.

La désignation PHEIC provient du Règlement sanitaire international créé en 2005 et représente un accord international pour aider à prévenir et à répondre aux risques pour la santé publique qui ont le potentiel de se propager dans le monde entier.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis décrivent la réglementation comme “un accord juridiquement contraignant de 196 pays visant à renforcer la capacité de détecter et de signaler les urgences potentielles de santé publique dans le monde entier. Le RSI exige que tous les pays aient la capacité de détecter, d’évaluer, de signaler et répondre aux événements de santé publique. »

Deux urgences de santé publique sont en cours : la poliomyélite, qui a débuté en 2014, et le Covid-19, à partir de 2020.

Quatre autres USPPI ont été déclarées depuis la mise en place de la réglementation : grippe H1N1 de 2009 à 2010 ; Ebola de 2014 à 2016 et de 2019 à 2020 ; et le virus Zika en 2016.

Actuellement, les États-Unis signalent plus de 2 800 cas probables ou confirmés de monkeypox dans 44 États, DC et Porto Rico, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. À l’échelle mondiale, plus de 16 500 cas ont été signalés dans 74 pays.

Monkeypox est un cousin beaucoup moins grave du virus de la variole maintenant éradiqué. Il est endémique dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest et du Centre et est généralement contracté par un rongeur ou un petit mammifère.

Le virus de la variole du singe peut se propager par contact avec des liquides organiques, des plaies ou des objets tels que des vêtements et de la literie contaminés par le virus. Il peut également se propager d’une personne à l’autre par des gouttelettes respiratoires, généralement dans un environnement proche, selon le CDC.

Quiconque a été en contact avec une personne atteinte d’une éruption ressemblant à la variole du singe, ou qui a été en contact avec une personne qui a un cas probable ou confirmé de variole du singe, présente un risque élevé d’infection. Cette année, un grand nombre de cas concernaient des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et les responsables de la santé publique concentrent leurs efforts de prévention sur ce groupe.