Monkeypox est dans les eaux usées de Bay Area

Données récentes suggèrent que l’ADN du monkeypox peut également être détecté dans une variété de fluides corporels de personnes infectées. Cela comprend les sécrétions respiratoires et nasales, les crachats, l’urine, les matières fécales et le sperme, ce qui signifie qu’un tissu rincé d’une personne atteinte de monkeypox peut enregistrer le virus dans les eaux usées.

Si l’empreinte génétique d’un agent pathogène peut persister dans les eaux usées pendant plus de 24 heures, le SCAN peut probablement le détecter. L’ARN viral de Covid-19 persiste dans les eaux usées pendant plus de 10 jours. Bien que l’ADN du monkeypox semble franchir le seuil de 24 heures, il n’y a pas de recherche publique sur la durée de sa persistance.

Une question demeure quant à la quantité d’ADN du monkeypox qui doit pénétrer dans les eaux usées pour que le SCAN le détecte réellement. SCAN peut détecter le covid dans les eaux usées d’aussi peu que deux personnes infectées sur 100 000.

Même dans un État comme la Californie, qui sépare les égouts et les canalisations d’eau, la pluie dilue la quantité d’ADN viral dans les eaux usées. Pour tenir compte de cela, SCAN normalise ses estimations en utilisant un virus avec une quantité attendue bien établie – le virus de la marbrure légère du poivre. Les humains en bonne santé excrètent le virus inoffensif après avoir mangé du poivre et des produits à base de poivre, ce qui en fait le virus à ARN le plus abondant dans les matières fécales humaines (commodément, il est également très stable dans l’eau).

Une micrographie électronique à balayage du virus monkeypox (orange) sur des cellules infectées (vert). NIAID

Il n’y a aucune preuve que vous puissiez contracter la variole du singe à partir des eaux usées elles-mêmes. Selon le Organisation mondiale de la santé. La literie et les vêtements des personnes atteintes de monkeypox peuvent également propager le virus.

Monkeypox a son propre vaccin. Le vaccin contre la variole, que les États-Unis ont dans leurs stocks nationaux, offre également une protection contre celui-ci. Mais l’accès du public aux tests, aux traitements et aux vaccins contre la variole du singe est encore limité. L’examen des eaux usées peut aider les responsables de la santé publique à détecter les épidémies de monkeypox sans tests à grande échelle et à déterminer où investir les ressources.

La surveillance des eaux usées peut également détecter de nouvelles variantes du monkeypox, dont deux circulent actuellement aux États-Unis. La quasi-totalité de l’épidémie actuelle est due à la souche ouest-africaine du monkeypox, pour laquelle SCAN dispose d’un test spécifique. Cette souche est plus infectieuse mais beaucoup moins mortelle que l’autre souche, connue sous le nom de clade du bassin du Congo. Ces dernières années, le monkeypox a tué 3 à 6 % des personnes qu’il infecte, et il est plus mortel chez les jeunes enfants. Cette année, la variole du singe a tué trois personnes dans le monde.

SCAN est, à l’heure actuelle, le seul effort libérant des données sur le monkeypox dans les eaux usées. “La Bay Area est à la pointe de la surveillance des eaux usées parce que nous sommes la Silicon Valley après tout”, déclare Boehm. “Mais ce n’est pas que la Californie a la variole du singe dans les eaux usées et nulle part ailleurs.”