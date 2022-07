Monkeypox doit être pris plus au sérieux, dit Fauci, alors que les cas se propagent dans la majorité des États américains

Des données récentes du CDC ont montré au moins 1 814 cas de monkeypox aux États-Unis dans 44 États.

Le Dr Anthony Fauci a tiré la sonnette d’alarme samedi, plaidant pour le prendre plus au sérieux.

Selon Fauci, la maladie pourrait finalement faire des ravages bien pires que ne le suggèrent les chiffres jusqu’à présent.

Alors que le monkeypox continuait de se propager aux États-Unis, le Dr Anthony Fauci tire la sonnette d’alarme sur la maladie contagieuse.

Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et l’un des meilleurs experts américains en maladies infectieuses, dit à CNN samedi que la variole du singe est “quelque chose que nous devons absolument prendre au sérieux”.

“Nous n’en connaissons pas encore la portée et le potentiel, mais nous devons agir comme si cela avait la capacité de se propager beaucoup plus largement qu’il ne le fait actuellement”, a-t-il déclaré.

Ses avertissements font écho à la dynamique autour de la pandémie de Covid-19, qui a été traitée avec dédain sous l’administration Trump jusqu’à ce qu’elle se propage si rapidement qu’elle était difficile à affronter.

Monkeypox a été détecté dans 44 États et territoires américains, selon les Centers for Disease Control and Preventionavec la majorité des cas à New York, en Californie et en Floride.

Les données publiées vendredi ont montré 1 814 cas probables ou confirmés aux États-Unis. Ces chiffres sont “très probablement un sous-dénombrement”, a déclaré Fauci à CNN.

Les cas devraient augmenter en juillet et août, selon la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, par CNBC. Cela est dû à la période d’incubation de trois semaines qui rend la maladie difficile à détecter tôt.

Fauci a déclaré que les tests de dépistage du monkeypox s’intensifiaient, avec cinq laboratoires de test commerciaux qui devraient bientôt être mis en ligne.

“Chaque fois que vous avez l’émergence de quelque chose comme ça, vous regardez toujours probablement ce qui pourrait être – pourrait être, nous ne savons pas – la pointe de l’iceberg, c’est donc la raison pour laquelle nous devons faire les tests là-bas d’une manière beaucoup, beaucoup plus vigoureuse”, a déclaré Fauci.

Le monkeypox peut se transmettre d’une personne à l’autre par contact rapproché.

Symptômes de la variole du singe comprennent de la fièvre, des maux de dos et une éruption cutanée. Une infection peut durer de deux à quatre semaines, Insider précédemment signalé.

L’éruption commence souvent par des bosses plates et rouges sur le visage, puis se propage ailleurs sur le corps. Il se transforme ensuite en cloques remplies de pus qui finissent par former une croûte et tomber.

Un homme qui a attrapé la variole du singe dit à l’initié que c’était « l’une des expériences les plus douloureuses et les plus misérables de ma vie ».

Il existe un vaccin contre la variole du singe, connu sous le nom de Jynneos, mais Le New York Times a rapporté que la demande dépasse largement l’offre. Les États-Unis ont commandé près de sept millions de doses au total, mais beaucoup n’arriveront pas avant des mois.

Les experts en santé publique ont critiqué la réponse américaine à l’épidémie de monkeypox comme étant trop lente, Le New York Times a déclaré.