Monkeypox? Climat? Décider ce qui est une urgence nationale

WASHINGTON (AP) – En novembre 1979, un peu plus d’une semaine après que des militants étudiants ont pris le contrôle de l’ambassade américaine à Téhéran et pris en otage 52 citoyens américains, le président Jimmy Carter a publié le décret 12170 déclarant une urgence nationale contre l’Iran.

Cet ordre reste en vigueur aujourd’hui, renouvelé le plus récemment dans les semaines qui ont précédé Thanksgiving par le président Joe Biden, qui notait alors que « nos relations avec l’Iran ne se sont pas encore normalisées ».

La déclaration par l’administration Biden le 4 août d’une urgence de santé publique sur le monkeypox libère de l’argent et des ressources fédérales pour lutter contre un virus qui a déjà infecté plus de 10 000 personnes aux États-Unis. Mais les urgences de santé publique expirent tous les 90 jours, sauf prolongation par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Celles-ci sont différentes des déclarations d’urgence nationales, qui donnent aux présidents une large marge de manœuvre pour élaborer des politiques et exploiter des fonds fédéraux sans l’approbation du Congrès. C’est ce que les militants ont réclamé pour mieux lutter contre le changement climatique, mais Biden a résisté malgré les pénuries d’énergie dans une grande partie du monde et les prix élevés de l’essence chez lui.

“C’est en fait le véritable test pour savoir si le président Biden prend la crise climatique au sérieux”, Karen Orenstein, directrice du climat des Amis de la Terre. “Il ne pourrait y avoir de mouvement plus crucial.”

Les présidents ont déclaré 76 urgences nationales au cours des cinq dernières décennies, et 42 restent en vigueur, selon une liste compilée par le Brennan Center for Justice de la faculté de droit de l’Université de New York.

Biden a récemment déclaré des urgences liées à la prise d’otages et à la détention de ressortissants américains à l’étranger, tout en en prolongeant une au Mali. Il les a également émises sur le Myanmar et l’Afghanistan et a autorisé des sanctions contre la Russie, l’Éthiopie et des individus liés au commerce mondial de la drogue.

Ces déclarations découlent principalement de la loi sur les urgences nationales de 1976, qui est intervenue après que le président Richard Nixon en a publié une série, notamment sur les restrictions monétaires et une grève nationale des postes.

La loi exige que ces déclarations cessent automatiquement après un an, à moins que le président n’ordonne un renouvellement. Le Congrès peut également mettre fin aux urgences, mais cela nécessite effectivement un vote des deux tiers anti-veto, ce qui ne s’est jamais produit.

“L’origine de la loi était clairement une tentative de fixer des limites au pouvoir présidentiel”, a déclaré Chris Edelson, auteur de “Emergency Presidential Power: From the Drafting of the Constitution to the War on Terror”. «Avant que les actions ne soient passées, les présidents pouvaient déclarer des urgences et personne ne savait vraiment ce que cela signifiait. Et ils ont résisté pendant des décennies.

Une urgence déclarée en 1950 par le président Harry S. Truman pour combattre le communisme à l’échelle mondiale dans le contexte de la guerre de Corée était toujours en vigueur dans les années 1970, avant la loi.

Les urgences définies depuis son entrée en vigueur ont cependant des durées de conservation similaires et prolongées. L’urgence du président George W. Bush trois jours après les attentats du 11 septembre est toujours d’actualité. Le président Donald Trump a déclaré COVID-19 une urgence nationale en 2020 et Biden l’a prolongé jusqu’en février 2023 au moins.

Une seule fois, le Congrès a même discuté de contrecarrer les déclarations d’urgence, a déclaré Edelson. C’était en 2019, lorsque 12 républicains du Sénat ont rejoint les démocrates pour bloquer les efforts de Trump pour en déclarer un à la frontière américano-mexicaine et investir plus de 6 milliards de dollars provenant de l’armée et d’autres fonds fédéraux pour construire un mur. Trump a utilisé un veto pour préserver sa déclaration d’urgence à la frontière jusqu’à ce que Biden l’annule lors de son entrée en fonction.

Le sénateur Marco Rubio, R-Fla., A averti lors de la lutte contre le financement du mur que permettre à Trump de faire ce qu’il voulait pourrait permettre aux futurs présidents démocrates de faire de même sur le climat. Trump a utilisé un veto pour maintenir sa déclaration d’urgence à la frontière jusqu’à ce que Biden l’annule lors de son entrée en fonction.

“Cela crée des précédents à long terme”, a déclaré Rubio à CNBC en 2019. “Demain, l’urgence de sécurité nationale pourrait être le changement climatique, alors saisissons les centrales à combustibles fossiles ou quelque chose comme ça.”

Cette prédiction ne s’est pas encore révélée prémonitoire. Biden a déclaré le mois dernier que le changement climatique “est une urgence”, mais n’a pas publié de déclaration, ce qui lui aurait permis de prendre des mesures majeures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en limitant le forage en mer et les exportations de pétrole américain.

Le Congrès ayant approuvé près de 375 milliards de dollars sur une décennie dans des stratégies de lutte contre le changement climatique dans le cadre d’un budget plus important, la pression politique exercée sur lui pour le faire pourrait se dissiper.

La Maison Blanche n’a pas précisé si la déclaration d’une urgence climatique nationale n’était plus envisageable. Mais il est difficile d’imaginer que l’administration impose des limites au pétrole et à la production après que les prix à la pompe aient atteint des niveaux record. Depuis, ils se sont stabilisés tout au long de l’été – un fait que la Maison Blanche a claironné.

Pourtant, déclarer une urgence climatique nationale pourrait permettre à Biden de refaire fondamentalement l’économie américaine d’une manière plus verte, un engagement qui était une pièce maîtresse de sa campagne présidentielle de 2020. Le président a également promis de réduire de moitié les émissions de carbone du pays d’ici 2030 – un objectif que les dispositions climatiques du paquet budgétaire ne suffisent pas à atteindre.

“Maintenant plus que jamais, nous devons déclarer une urgence climatique”, a déclaré Cassidy DiPaola, porte-parole de la campagne Stop the Oil Profiteering. Elle a déclaré que la mesure budgétaire, connue sous le nom de “Loi sur la réduction de l’inflation”, est “totalement remplie de subventions à l’industrie des combustibles fossiles”.

“Notre message à Biden dit:” Hé, vous devez réparer ce que l’IRA a laissé de côté et ce que l’IRA a sacrifié “, a déclaré DiPaola, qui a ajouté que de la mesure,” C’est le Congrès qui a adopté l’IRA. Le président Biden a toujours pris tous ces engagements climatiques. »

Cependant, retarder une déclaration nationale d’urgence climatique même aussi longtemps peut saper l’argument principal selon lequel une crise est à portée de main.

“Le véritable indicateur que cela ne correspond pas vraiment à la définition d’une urgence telle que prévue par la loi – même si ce n’est pas clairement défini – est qu’il a attendu”, a déclaré Edelson, qui est également professeur de gouvernement à l’Université américaine de Washington. , sur les préoccupations climatiques. “S’il s’agit d’une véritable urgence, vous agissez tout de suite.”

Adam Green, co-fondateur du Progressive Change Campaign Committee, a répliqué que les conservateurs à la Cour suprême et au Congrès ont défié à plusieurs reprises l’opinion populaire sur les principales questions – soulignant le besoin de Biden d’agir unilatéralement.

«Tout le monde accorde au président le droit de déclarer une urgence s’il y a un incendie ou un ouragan individuel. Mais alors que la planète entière subit des vagues de chaleur, que des incendies sans précédent sévissent et que les océans sont sur le point d’inonder les villes américaines, le président ne peut pas déclarer qu’il s’agit d’une urgence climatique existentielle ? », a demandé Green. “Il a clairement le pouvoir et ses petits-enfants comptent sur lui pour l’utiliser.”

