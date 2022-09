Bien que peu de cas de monkeypox se soient produits chez les enfants, il est utile de reconnaître les signes avant-coureurs et de comprendre comment ce virus se propage.



Comme si COVID n’était pas suffisant pour s’inquiéter, maintenant les parents entendent parler de la variole du singe – et se demandent s’ils doivent également s’en inquiéter. Bien que les cas de monkeypox soient presque entièrement survenus chez des adultes, il est bon que les parents connaissent les signes et les symptômes et ce qu’ils peuvent faire pour aider à prévenir la maladie chez leurs enfants.

Qu’est-ce que la variole du singe ?

Le monkeypox est une maladie virale qui appartient à la même famille que la variole ou la varicelle. Il a été observé pour la première fois chez les singes, d’où son nom – mais il peut infecter d’autres animaux, généralement des mammifères, y compris les humains. Il est important de se rappeler que chez la plupart des gens, la maladie est bénigne.

Quels sont les symptômes du monkeypox ?

La période d’incubation, qui est le moment où une personne est exposée au moment où elle tombe malade, est de trois à 17 jours. Pendant ce temps, les gens se sentent bien. Lorsqu’ils commencent à tomber malades, les premiers symptômes sont légers et ressemblent à ceux de la grippe, notamment de la fièvre, des frissons, des courbatures, des ganglions lymphatiques enflés ou de légers symptômes de rhume. Pendant cette période, il serait impossible de savoir que la maladie est le monkeypox, car les symptômes sont les mêmes que ceux de nombreux autres virus.

L’éruption apparaît un à quatre jours plus tard. Cela commence par une marque rouge, puis se transforme en une bosse qui développe un liquide sur le dessus qui se remplit de pus, puis des croûtes avant de disparaître. Toute la maladie dure de deux à quatre semaines. Il est important de savoir qu’une personne atteinte de monkeypox est contagieuse non seulement jusqu’à ce que les croûtes disparaissent, mais jusqu’à ce qu’une nouvelle couche de peau se soit formée en dessous.

Comment le monkeypox se propage-t-il?

Il est plus difficile d’attraper la variole du singe que le COVID. Il se propage par

contact direct avec l’éruption cutanée, les croûtes ou les fluides corporels (comme la salive) d’une personne atteinte de monkeypox. Cela vient généralement d’un contact physique étroit, pas d’un contact occasionnel.

face à face prolongé. Il peut se propager par les sécrétions respiratoires, mais pas rapidement.

toucher des tissus ou des objets qui ont été en contact avec l’éruption cutanée, les croûtes ou les fluides corporels d’une personne malade.

Qu’est-ce que les parents devraient savoir d’autre sur la variole du singe ?

Comme je l’ai dit, il y a eu très peu de cas chez les enfants et, dans l’ensemble, les risques pour les enfants sont faibles. Les meilleures choses que les parents puissent faire sont :

Soyez au courant des rapports de cas dans votre communauté. La recherche des contacts vous aidera à savoir si vous ou votre enfant pouvez avoir été exposé. Si vous pensez que vous ou votre enfant avez été exposé, parlez à votre médecin de la vaccination et d’autres formes de traitement préventif.

Si vous avez un adolescent ou un jeune adulte qui est en couple, assurez-vous qu’il connaît la variole du singe et comment se protéger.

Si votre enfant pratique un sport de contact, ou un sport qui implique un équipement partagé ou des surfaces fréquemment utilisées comme des tapis, parlez à l’entraîneur de ce qu’il fera pour prévenir la maladie. Cela pourrait être aussi simple que de ne pas partager d’équipement ou de serviettes et d’essuyer régulièrement les surfaces.

Parlez à votre enfant de ne pas partager de tasses ou d’ustensiles ou de ne pas porter les vêtements d’autres personnes. Il est très peu probable qu’ils attrapent la variole du singe de cette façon, mais cela peut les aider à éviter d’autres infections. Rappelez-leur également de se laver les mains régulièrement – c’est le meilleur moyen d’éviter toutes sortes d’infections !

Si votre enfant développe une éruption cutanée avec des bosses remplies de liquide ou de pus, appelez immédiatement votre médecin. Le monkeypox peut être plus grave chez les enfants de moins de 8 ans. Il existe des traitements disponibles, et plus tôt un enfant les reçoit, mieux c’est. Mais il est peu probable que cela se produise : rappelez-vous que la variole du singe est rare chez les enfants et que les parents ne devraient pas trop s’en inquiéter. La meilleure chose à faire est d’être au courant des communications des responsables locaux de la santé publique et de suivre leurs conseils.

Pour plus d’informations, consultez les informations sur la variole du singe du Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes et le Académie américaine de pédiatrieou parlez-en à votre médecin.

Suis moi sur Twitter @drClaire