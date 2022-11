Monkey lave les vêtements comme un expert, quitte Internet en grand écart

Le règne animal offre sans aucun doute certaines des vidéos les plus fascinantes et divertissantes. Et maintenant, nous sommes tombés sur une telle vidéo sur Twitter, et nous parions qu’elle vous fera rire aux éclats. La vidéo montre un singe qui lave assidûment des vêtements, tout comme les humains.

Dans la vidéo, le singe semble être assis dans un évier d’eau savonneuse, lavant ses vêtements. On peut le voir claquer ses vêtements sur le sol, tout comme un dhobi. Le singe nettoie ensuite soigneusement les vêtements avec une brosse avant de les remuer dans l’eau. La scène est assez amusante et le commentaire qui accompagne la vidéo la rend encore plus hilarante.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a été partagée il y a quelques semaines et a reçu plus de 1,3 million de vues à ce jour. L’un des utilisateurs a écrit : « C’est super hilarant, je ne peux tout simplement pas me contrôler ». Un autre utilisateur a ajouté, “les dialogues ont littéralement fait ma journée”. « Où trouves-tu de tels singes ? Super divertissant », a écrit un troisième utilisateur. Un quatrième utilisateur a plaisanté: “Hahahaha, je suis fan de ce singe”. De nombreux utilisateurs ont également inondé la section des commentaires d’une série d’émoticônes riantes.

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo virale d’un singe fait rire les utilisateurs des réseaux sociaux. Auparavant, une vidéo d’un singe chevauchant le dos d’un cerf était devenue virale. Azhar, un utilisateur de Twitter, a partagé la vidéo et a déclaré que l’incident s’était produit à l’IIT Madras. Dans la vidéo, un singe a été vu à cheval sur le dos d’un cerf et le cerf se déplaçait sans but.

Pendant ce temps, les singes de l’IIT Madras. pic.twitter.com/v1MTQ4J8AJ – Azhar (@lonelyredcurl) 10 octobre 2022

La vidéo a recueilli un large éventail de réponses. “Les déguisements que les étudiants portent ces jours-ci pour éviter les cours”, a plaisanté un utilisateur. Un autre utilisateur a commenté, “Inspiration pour la nouvelle peinture de Majnu Bhai”. La vidéo a également amassé plus de 364,9k vues.

