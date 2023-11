Monk revient dans un premier aperçu de La dernière affaire de M. Monk : un film de Monk

Les pouvoirs d’observation d’Adrian Monk sont peut-être un cadeau… et une malédiction, mais le premier aperçu du nouveau projet Peacock La dernière affaire de M. Monk : un film de moine n’est qu’un cadeau. Arrêt complet.





Moine, qui s’est déroulé de 2002 à 2009 sur USA Network et a remporté huit Emmy Awards, s’est terminé il y a plus de dix ans. Mais le créateur Andy Breckman n’a cessé de penser au détective défectueux au cours des années qui ont suivi. “Monk a joué un rôle important dans ma vie ces 10 ou 12 dernières années, et c’est probablement le personnage dont je suis le plus fier dans ma carrière”, a-t-il déclaré à EW. “J’espérais toujours avoir une chance de le revoir comme on voudrait revoir un vieil ami.”





Tony Shalhoub dans ‘Mr. Le dernier cas de Monk : un film de moine ».

Steve Wilkie/PAON





La première occasion de s’enregistrer sur Monk (Tony Shalhoub) s’est présentée au cours des premiers mois de COVID-19, ce qui, selon Breckman, a conduit à une augmentation importante du nombre de fans s’interrogeant sur le statut du détective. “Pendant le confinement, tout le monde me demandait, et je suis sûr qu’ils demandaient à Tony : ‘Monk, je me demande comment Monk s’en sortirait ?’ Ou encore : « Peut-être que Monk s’épanouirait parce qu’il était soudainement dans son élément vivant dans une bulle. Tout le monde posait des questions sur Monk, était préoccupé par Monk et curieux à propos de Monk pendant le confinement.”





Breckman appelle Shalhoub, qui a remporté trois Emmys pour son interprétation de Monk au cours de huit saisons et qui célèbre aujourd’hui son 70e anniversaire, le “cœur et l’âme de la franchise”. Alors, bien sûr, il était crucial qu’il s’intéresse également à explorer où et comment se trouve le personnage aujourd’hui. Heureusement, il l’était.





Tony Shalhoub et Melora Hardin dans ‘Mr. Le dernier cas de Monk : un film de moine ».

Steve Wilkie/PAON





Une fois que Shalhoub était à bord pour revenir, Breckman savait qu’ils avaient quelque chose. Cela a conduit à la création d’un court métrage mettant en vedette les personnages de Monk pour l’émission de variétés à domicile de Peacock, intitulé “M. Monk Shelters in Place”, dans lequel Monk a rattrapé ses copains et a détaillé sa routine de verrouillage. “Tony et sa femme, Brooke Adams, ont tourné ce mini-épisode de quatre minutes depuis leur appartement”, détaille Breckman. “C’était réalisé par Brooke, et NBC a en fait déposé le matériel dans le couloir devant leur appartement.”





La réponse positive au court métrage a conduit NBC à contacter Breckman et son partenaire de production, David Hoberman, au sujet de la possibilité de réaliser un film de retrouvailles pour Peacock. Ainsi, La dernière affaire de M. Monk est né.





Hector Elizondo et Tony Shalhoub dans ‘Mr. Le dernier cas de Monk : un film de moine ».

PAON





Mais les fans ne retrouveront pas le Monk qu’ils ont laissé derrière eux en 2009. La finale en deux parties, « M. Monk et la fin », a finalement donné à Monk et au public des réponses sur le meurtre de sa femme Trudy (Melora Hardin), laissant place à un espoir. qu’Adrian pourrait être sur la voie de la guérison des symptômes les plus graves de son TOC.





Mais les événements récents ont bouleversé tout cela. “La pandémie a plongé Monk – et moi, vous et tous ceux qui lisons ceci – dans une énorme boucle, et il s’est soudainement retrouvé à la case départ”, explique Breckman. “Donc, le film montre Monk dans un endroit plutôt sombre, et il est de nouveau dans un trou dont il doit essayer de sortir émotionnellement.”





Creuser ce trou implique, bien sûr, de se jeter dans une affaire (et quelques séances de thérapie avec le Dr Bell d’Hector Elizondo, comme en témoignent les premières photos). Dans la finale de la série, Monk a rencontré Molly (maintenant jouée par Caitlin McGee), la fille de Trudy issue d’une liaison. Leur relation était très nouvelle la dernière fois que nous les avons quittés, mais les deux sont devenus proches au fil du temps. “Molly est le système de soutien de Monk depuis 10 ans et l’a bien servi”, note Breckman. “Et il y a clairement de l’affection entre eux.”





Caitlin McGee dans ‘Mr. Le dernier cas de Monk : un film de moine ».

PAON





Lorsque le fiancé de Molly est assassiné, Monk se consacre à résoudre l’affaire, se jetant une fois de plus dans un mystère ayant un lien profondément personnel avec sa propre vie. “Quand les gens me demandent de quoi parlait la série originale, je réponds toujours qu’il s’agissait d’une perte”, explique Breckman. “C’était Monk qui faisait face à la perte de sa femme bien-aimée, Trudy. Et cela, bien sûr, nous l’avons résolu dans la finale de la série. Mais le film présente à Monk un défi tout aussi émotionnel qu’il doit relever et relever. Nous avons trouvé un une façon de faire encore monter les enchères pour ce pauvre gars. »





Augmenter les enjeux implique de mettre Monk dans une combinaison de protection contre les matières dangereuses. Nous savons que Monk adore ses lingettes pour les mains et son désinfectant, mais cette tactique pour faire face à sa germaphobie atteint un nouveau niveau. “Monk, comme nous tous, a passé quelques mois au plus fort de la pandémie dans une combinaison de protection contre les matières dangereuses, au propre comme au figuré”, taquine Breckman. “Il y a un ou deux mini-flashbacks dans le film, et cette photo (ci-dessous) pourrait provenir d’un des flashbacks de la pandémie. »





Tony Shalhoub dans ‘Mr. Le dernier cas de Monk : un film de moine ».

Steve Wilkie/PAON





Le film montre également Monk face à un nouvel ennemi, Rick Eden (joué par RomeJames Purefoy), un milliardaire égoïste obsédé par l’idée de devenir le premier civil à orbiter autour de la Terre. Si cela ressemble beaucoup à certaines figures contemporaines, c’est intentionnel.





“Les meilleures histoires sont celles où Monk affronte quelqu’un de très, très puissant, très fort et très dédaigneux à son égard – quelqu’un qui sous-estime Monk depuis le début”, dit Breckman. “Dans ce monde, il n’y a personne de plus puissant que ces personnages du type Elon Musk, Jeff Bezos. Dans ce cas, le personnage de James Purefoy construit une fusée. Il s’envoie dans l’espace.”





Ted Levine et James Purefoy dans ‘Mr. Le dernier cas de Monk : un film de moine ».

Steve Wilkie/PAON





Breckman ajoute : “Vous pourriez être intéressé de savoir que lorsque j’ai présenté cette histoire à Peacock, la première chose que j’ai dite dans le discours était que la fusée ne décollait jamais parce que je voulais les rassurer, cela n’allait pas coûter 300 millions de dollars.”





Bien que Purefoy et McGee soient nouveaux dans les débats, la plupart des acteurs seront familiers avec Moine Ventilateurs. Leland Stottlemeyer (Ted Levine), Randy Disher (Jason Gray-Stanford) et Natalie Teeger (Traylor Howard) sont tous de retour. Et même si Sharona (Bitty Schram) ne figure dans aucune de ces premières images, la première infirmière d’Adrian, qui a ensuite épousé Randy, fera une apparition via des flashbacks.





Traylor Howard, Tony Shalhoub, Jason Gray-Stanford et Ted Levine dans ‘Mr. Le dernier cas de Monk : un film de moine ».

Steve Wilkie/PAON





“Nous avions vraiment l’impression de reconstituer le groupe”, songe-t-il. “Nous n’avions qu’une heure et demie donc nous avons dû être un peu sélectifs, mais Sharona est présente dans le film et nous sommes heureux de la voir. J’aurais aimé qu’elle soit dans plus, mais elle est là. Quant à Monk’s Frère Ambrose (John Turturro), cela pourrait être une raison suffisante pour espérer une suite à ce film puisque nous n’avons pas eu l’occasion de le revoir.”





C’est vrai – le téléfilm pourrait s’intituler La dernière affaire de M. Monk, mais Breckman espère certainement que cela ne sera pas littéral, tout comme la finale de la série – dont le titre inclut les mots « la fin » – ne s’est pas avérée être cela.





“La fin n’était pas la fin et nous espérons que le dernier cas n’est pas vraiment le dernier cas”, dit-il. “J’ai une idée de suite que j’adorerais faire, et si les dieux sourient à ce projet, j’espère que nous aurons une chance de continuer notre voyage.”





Tant qu’il y a beaucoup de lingettes humides.





La dernière affaire de M. Monk : un film de moine fait ses débuts le 8 décembre sur Peacock.





