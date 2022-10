Monk, avocat accusé d’une fraude de secours en cas de pandémie de 3,5 millions de dollars

BOSTON (AP) – Un homme qui se présente comme un moine chrétien orthodoxe et un avocat avec qui il vivait a obtenu frauduleusement 3,5 millions de dollars en fonds fédéraux de secours en cas de pandémie pour des organisations religieuses à but non lucratif et des entreprises connexes qu’ils contrôlaient, et en a dépensé une partie pour financer un « somptueux mode de vie », ont déclaré jeudi les procureurs fédéraux.

Brian Andrew Bushell, 47 ans, et Tracey MA Stockton, 64 ans, sont accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et des transactions monétaires illégales, a déclaré le bureau du procureur américain à Boston dans un communiqué.

Tous deux ont été libérés sous conditions après une première comparution devant le tribunal.

Les avocats des accusés n’ont pas immédiatement répondu aux courriels sollicitant des commentaires.

Bushell, qui se faisait appeler «père» ou «révérend père», contrôlait plusieurs organisations basées dans la ville côtière de Marblehead, dont une fondation caritative chrétienne orthodoxe, une maison monastique, une brasserie et une salière, ont déclaré les procureurs.

Les enquêteurs n’ont pas été en mesure de confirmer si Bushell est un moine orthodoxe formé en Grèce, comme il le dit, selon un affidavit du FBI dans l’affaire.

L’archidiocèse grec orthodoxe d’Amérique a déclaré que Bushell n’était ni prêtre ni moine dans l’église. Bushell n’est pas affilié à l’Église orthodoxe en Amérique, a déclaré le V. Rev. John Kreta du diocèse de la Nouvelle-Angleterre.

Stockton a été avocat général et représentant autorisé de ces organisations, et les deux vivaient dans la même résidence de Marblehead, ont indiqué les autorités.

Peu de temps après que le gouvernement fédéral a mis à disposition des fonds de secours en cas de pandémie de coronavirus en avril 2020, Bushell, avec l’aide de Stockton, a soumis de nombreuses demandes pour recevoir des prêts en cas de catastrophe économique.

Ils ont surestimé les dépenses opérationnelles et les revenus des organisations étayés par de faux documents pour obtenir 3,5 millions de dollars de fonds, selon les procureurs.

Ils ont également soumis de nombreuses demandes de fonds du programme de protection des chèques de paie, gonflant prétendument le nombre d’employés qu’ils avaient et leurs dépenses salariales pour obtenir près de 150 000 $ de fonds supplémentaires, ont déclaré les procureurs.

Ils ont dépensé plus d’un million de dollars pour d’importantes rénovations dans deux propriétés de Marblehead, 42 000 dollars pour l’adhésion à un club social de New York, 40 000 dollars pour une montre suisse, près de 7 000 dollars pour un sac à main de créateur et d’autres biens, ont déclaré les procureurs.

“Les fonds de secours en cas de pandémie ne sont pas de l'”argent gratuit” – ils sont une bouée de sauvetage conçue pour aider les propriétaires d’entreprise et les dirigeants d’organisations à but non lucratif confrontés à de réelles difficultés économiques”, a déclaré l’avocate américaine Rachael Rollins. “Notre gouvernement ne devrait pas payer et ne paiera pas la facture des sacs à main de créateurs de luxe et des modes de vie somptueux.”

Mark Pratt, Associated Press