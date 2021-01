Twitter a lancé une nouvelle fonctionnalité, appelée «Birdwatch», qui s’appuie sur les utilisateurs de la plate-forme de médias sociaux pour identifier le contenu qu’ils jugent trompeur et publier des notes pour fournir un «contexte informatif» sur le sujet.

«Nous pensons que cette approche a le potentiel de réagir rapidement lorsque des informations trompeuses se répandent, ajoutant un contexte dans lequel les gens ont confiance et qu’ils trouvent précieux». Vice-président Twitter Keith Coleman a déclaré lundi.

🐦 Aujourd’hui, nous vous présentons @Birdwatch, une approche communautaire pour traiter les informations trompeuses. Et nous voulons votre aide. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 25 janvier 2021

Birdwatch démarre comme un projet pilote aux États-Unis uniquement. Au cours de la première phase du pilote, les notes ne seront visibles que sur un site Web Birdwatch distinct, où les participants peuvent évaluer l’utilité des commentaires des utilisateurs. Coleman a déclaré que la société avait pour objectif de rendre les notes visibles directement sur les tweets, dans toutes les régions du monde, lorsqu’il y a consensus. « d’un ensemble large et diversifié de contributeurs. »

Twitter a invité les utilisateurs à postuler pour devenir des participants au projet pilote. Ils pourront signaler les tweets contenant des informations suspectes via un menu déroulant.

Aussi sur rt.com « C’est plus grand qu’un compte »: le PDG de Twitter, Jack Dorsey, fait allusion à de futures répressions dans une vidéo divulguée après le démarrage de Trump depuis le site

Cependant, beaucoup de ceux qui ont regardé la société intensifier la censure de leur voix et ont vu des sources d’informations de même nature, telles que Wikipédia, manipulées – ont exprimé leur scepticisme quant à la manière dont la désinformation présumée sera jugée.

« Twitter est la dernière entreprise à qui je ferais confiance pour me dire ce qu’était la désinformation », a déclaré le journaliste Barrett Wilson.

Twitter est la DERNIÈRE entreprise à qui je ferais confiance pour me dire ce qu’était la désinformation. Juste dire. https://t.co/TwT7QpawiX – Barrett Wilson (@ BarrettWilson6) 25 janvier 2021

Le critique médiatique Mark Dice a appelé l’initiative « Moniteurs de salle Twitter » et dit que c’était « une autre raison de rejoindre Gab.com. » Le journaliste Alex Rubinstein a tweeté, « Vous aussi, vous pouvez être un flic sur Twitter. » Il a ajouté que le « bouton de réponse » donne déjà aux utilisateurs la possibilité de contester l’exactitude d’un message, et le nouveau programme est destiné à « marginaliser les voix alternatives et encourager le mouchard. »

En d’autres termes, Twitter Hall Monitors. Une autre raison de rejoindre https://t.co/gtn9ZMSunm – Mark Dice (@MarkDice) 25 janvier 2021

Vous aussi pouvez être un flic Twitter https://t.co/ILe4gMq9sz – Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) 25 janvier 2021

Les partisans de la censure ont plus favorisé Birdwatch. Brandy Zadrozny, un journaliste de NBC News qui s’est vanté des partisans de doxing de l’ancien président Donald Trump, a appelé la nouvelle initiative Twitter « potentiellement cool. »

Nouveau et potentiellement cool: Twitter lance «Birdwatch», un forum de modération Wikipédia pour lutter contre la désinformation. J’ai quelques inquiétudes quant à la sécurité des contributeurs, mais c’est prometteur! https://t.co/WkhxzpWjlB – Brandy Zadrozny (@BrandyZadrozny) 25 janvier 2021

La contributrice de Fox News, Sara Carter, a déclaré qu’elle aimerait se joindre au dernier effort de Twitter pour lutter contre la désinformation. « J’irai en premier, » elle a dit. « Le récit de Ban (le guide suprême iranien Ayatollah Ali) Khamenei. »

Twitter lance Birdwatch, une initiative pour lutter contre les « informations trompeuses » Et maintenant, ils demandent à la communauté de se joindre à l’effort. Je vais commencer, bannir le compte de Khamenei.https: //t.co/0nRXNVfR9F – Sara A. Carter (@SaraCarterDC) 25 janvier 2021

