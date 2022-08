Moniteur de guerre : une frappe israélienne a ciblé un dépôt de missiles en Syrie

BEYROUTH – Des images satellite ont montré la destruction généralisée d’une installation militaire géante dans l’ouest de la Syrie ciblée lors d’une récente frappe aérienne israélienne, et le chef d’un observateur de guerre de l’opposition syrienne a déclaré dimanche que la frappe visait un dépôt abritant des centaines de missiles à moyenne portée pour les combattants soutenus par l’Iran. .

Les médias d’État syriens ont rapporté après l’attaque de jeudi soir près des villes de Tartous et de Hama que deux personnes avaient été blessées et que des incendies avaient éclaté dans les forêts voisines. Il a ajouté que les missiles avaient été tirés depuis la Méditerranée et que la plupart d’entre eux avaient été abattus.