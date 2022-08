Moniteur de guerre : une frappe israélienne a ciblé un dépôt de missiles en Syrie

BEYROUTH (AP) – Des images satellite ont montré la destruction généralisée d’une installation militaire géante dans l’ouest de la Syrie ciblée lors d’une récente frappe aérienne israélienne, et le chef d’un observateur de guerre de l’opposition syrienne a déclaré dimanche que la frappe visait un dépôt abritant des centaines de missiles à moyenne portée pour l’Iran – combattants soutenus.

Les médias d’État syriens ont rapporté après l’attaque de jeudi soir près des villes de Tartous et de Hama que deux personnes avaient été blessées et que des incendies avaient éclaté dans les forêts voisines. Il a ajouté que les missiles avaient été tirés depuis la Méditerranée et que la plupart d’entre eux avaient été abattus.

Les militants de l’opposition syrienne de l’époque ont déclaré que la frappe visait un dépôt d’armes et un centre de recherche scientifique près de la ville centrale de Masyaf, un bastion du gouvernement. Masyaf est presque à mi-chemin entre la ville côtière de Tartous et la ville centrale de Hama.

Le Times of Israel a publié dimanche des images prises par Planet Labs PBC et fournies par Aurora Intel, un réseau qui fournit des informations et des mises à jour basées sur des renseignements open source.

Aurora Intel a tweeté que l’analyse initiale des images satellites montrait que certains bâtiments et zones avaient subi de lourds dommages à la suite des frappes aériennes signalées. Il a ajouté que les zones autour du Centre d’études et de recherches scientifiques avaient subi “de lourds dégâts de feu dus aux explosions secondaires”.

Les images ont montré qu’une partie des espaces verts entourant l’installation avait été incendiée.

Rami Abdurrahman, qui dirige l’observatoire de la guerre de l’opposition basé en Grande-Bretagne, connu sous le nom d’Observatoire syrien des droits de l’homme, a déclaré que les Israéliens avaient frappé plusieurs positions, mais que la principale cible touchée était un dépôt d’armes géant abritant environ 1 000 missiles à moyenne portée à guidage de précision. Il a déclaré que les explosions dans l’installation avaient duré plus de cinq heures après la grève.

Abdurrahman a ajouté qu’une installation souterraine pour développer des missiles dans la zone sous la supervision des Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens n’a pas été touchée par les frappes, probablement parce qu’elle a été creusée profondément dans les montagnes. Il a déclaré que la frappe avait fait un mort parmi les capitaines de l’armée syrienne et blessé 14 autres Syriens.

« Les explosions ont été parmi les plus importantes depuis qu’Israël a commencé à mener des frappes aériennes en Syrie », a-t-il déclaré.

Il n’y a eu aucun commentaire officiel de l’armée israélienne.

Israël a effectué des centaines de frappes sur des cibles à l’intérieur des parties de la Syrie contrôlées par le gouvernement au cours de la dernière décennie de sa guerre civile, mais reconnaît ou discute rarement de telles opérations.

Il a cependant reconnu qu’il visait les bases des alliés du président syrien Bashar Assad, y compris le groupe militant libanais du Hezbollah et d’autres milices soutenues par l’Iran. Des responsables militaires israéliens ont déclaré dans le passé que la guerre ((astérisque)(astérisque) voulons-nous dire la guerre ici ? Leur combat peut-être ?) est contre l’enracinement iranien en Syrie.

The Associated Press