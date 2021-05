Monique Samuels, une ancienne du RHOP, révèle que son cousin a été assassiné et affirme que «  c’est un monde diabolique  »

MONIQUE Samuels a confirmé la mort tragique de sa cousine alors qu’elle pleure sa vie et dit «c’est un monde pervers».

le Vraies femmes au foyer de Potomac La star a révélé qu’elle ne reviendrait pas dans la franchise Bravo en décembre 2020.

Monique Samuels / Instagram

Le cousin de Monique a été tué jeudi[/caption]

Monique, 37 ans, a pris à Instagram hier soir pour pleurer le meurtre horrible de son cousin.

La star de télé-réalité a posté un doux selfie avec un membre de sa famille perdu, alors que les deux souriaient joyeusement sur la photo.

La personnalité de la télévision a sous-titré sa mise en ligne: «Cela fait tellement mal Peut à peine dormir… incroyable.

«Veuillez dire une prière pour ma famille Mon cousin a été tué hier soir. L’une des personnes les plus gentilles que vous ayez jamais rencontrées. Il sourit toujours et prend soin de tout le monde », a-t-elle expliqué.

Monique Samuels / Instagram

Bravo

La star de télé-réalité pouvait « à peine dormir » sur la tragédie[/caption]

«C’est un père formidable pour son fils et s’occupe de ses affaires. Nous vivons dans un monde pervers où la vie n’est plus valorisée et c’est triste.

Monique a ensuite remercié ses fans pour «tout pour les prières» en expliquant à quel point le reste de sa famille «a tellement besoin d’eux en ce moment».

«Je ne sais même pas quoi dire Celui qui a fait ça, j’espère que tu pourriras dans le gouffre le plus profond et le plus sombre de l’enfer, »cria-t-elle.

Fans, amis et Vraies femmes au foyer Les co-stars ont couru jusqu’aux commentaires pour offrir à la star de Bravo leurs condoléances.

Monique Samuels / Instagram

Bravo

Monique a quitté RHOP après la cinquième saison[/caption]

Un membre de la famille a commenté: «Je ne peux tout simplement pas», ce à quoi Monique a répondu: «Tout ce à quoi je peux penser, c’est comment il dit« Je t’aime cuzzzz »encore et encore. Je t’aime ma soeur. «

Après la fin de la tumultueuse saison cinq de RHOP, la native du New Jersey a annoncé qu’elle ne reviendrait pas au spectacle.

La femme d’affaires a partagé la nouvelle dans un Instagram Live, où elle a dit aux fans qu’elle était «au-dessus».

«Ce n’est pas facile de faire de la télé-réalité, et pour être tout à fait honnête… j’en ai fini avec ça. J’en ai fini avec ça », expliqua-t-elle.

Getty

La mère de trois enfants pensait que la série avait « franchi certaines lignes » dans sa vie[/caption]

Bravo

Elle s’est bagarrée avec Candiace Dillard la saison dernière[/caption]

Bravo

Les dames se sont engagées dans un combat dramatique[/caption]

«J’apprécie tout ce que les gens ont fait pour moi, tout le monde qui a été Team Monique, je vous aime tous, je vous remercie tous.

«Mais lorsque vous franchissez certaines lignes, il n’y a pas de retour en arrière. Pour moi, ma famille est cette ligne », a expliqué la star de Tea With Monique.

«L’opinion de ma famille et de mes enfants et ce qu’ils pensent de tout ce que je fais m’est plus précieuse que celle de quiconque, alors j’en ai fini avec ça.»

Monique a ajouté que le drame tout au long du spectacle, à savoir ses batailles avec ennemi Candiace Dillard, était «très épuisant» à la fois pour sa vie et ses relations.

Instagram / Monique Samuels

Le spectacle a apporté des problèmes dans son mariage[/caption]

Bravo

Elle voulait donner un meilleur exemple à ses enfants[/caption]

La saison cinq a exploré son mariage avec l’ancien joueur de la NFL Chris Samuels après que des rumeurs se soient répandues selon lesquelles il n’était pas le père de leur troisième enfant, Chase.

«Si mes enfants vieillissaient et disaient qu’ils avaient tout regardé et regardé l’émission, quelle réponse puis-je leur donner?» affirma-t-elle.

«Qu’est-ce qui satisferait cela? Je voulais représenter le véritable amour des Noirs et montrer aux gens quelque chose en dehors de ce que le stéréotype a été à la télévision. «





Monique a ajouté qu’elle «jouait droit dans ce stéréotype» malgré «des heures supplémentaires» pour «vérifier» elle-même, parce que c’était «l’exact opposé» de ce qu’elle voulait «afficher dans une émission de télévision, et dans la vraie vie, surtout. «

«Je serai toujours un excellent exemple et un modèle pour mes enfants, et vous devez savoir quand ça suffit. Et ça suffit », a conclu la star de télé-réalité.