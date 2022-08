Monique Samuels refuse le “voyage entre filles” toxique d’Andy Cohen

Les fans de #RHOP qui espèrent voir une ancienne femme au foyer à l’écran avec deux femmes au foyer avec lesquelles elle s’est disputée auparavant ne devraient pas retenir leur souffle car cette partie de sa vie est complètement annulée.

Monique Samuels, à l’origine de “The Real Housewives Of Potomac” de Bravos et maintenant “Love & Marriage DC” de OWN, a parlé à Initié récemment à propos de sa décision de refuser une offre de rejoindre le spin-off “Real Housewives Ultimate Girls Trip”.

Selon l’épouse de 37 ans du joueur de ligne offensif à la retraite de la NFL Chris Samuels, elle l’a refusé pour se protéger de la «toxicité».

« Ce n’était tout simplement pas ce que je voulais faire. Je n’avais plus l’impression de pouvoir être la même Monique que les gens avaient l’habitude de voir en ce qui concerne cette franchise particulière et ce réseau particulier, car il y avait tellement de toxicité là-bas », a déclaré Samuels.

La nouvelle est particulièrement intéressante car eL’entrepreneure et maman de 3 enfants a connu la part du lion de la toxicité pendant son séjour chez Bravo, y compris CE tristement célèbre combat avec son ancien #RHOP sa coéquipière Candiace Dillard-Basset.

Candice a récemment bouclé la saison à venir aux côtés de femmes au foyer actuelles, Alexia Nepola et Marysol Patton de “Real Housewives of Miami”, Whitney Rose et Heather Gay de la franchise de Salt Lake City, Leah McSweeney de New York, Gizelle Bryant, la victime du dénigrement du classeur de Monique, également de #RHOP.

La nouvelle saison sera également la vraie fille de Monique, Porsha Williams de #RHOA.

Pouvez-vous imaginer si Monique a également été ajoutée au casting?

Monique a également admis Initié qu’elle n’a pas vraiment regardé l’émission sur les femmes au foyer de tout le “Bravoverse” en vacances ensemble dans de belles destinations, mais elle a su immédiatement qu’elle n’était pas intéressée.

«Je ne voulais pas être dans une position où l’on s’attendait à ce que je me chamaille et que je me dispute avec un groupe de femmes. Je n’ai jamais regardé aucune des émissions ‘Girls Trip’ qu’ils font. Tout ce que je savais, c’était à l’époque où Andy [Cohen] m’a demandé, je n’avais tout simplement aucune envie d’être de retour sur ce réseau », a déclaré Samuels.

Bien que d’autres bravolebrities qui ont déjà quitté leur émission originale Housewives soient revenues pour le voyage des filles comme Phaedra Parks et Eva Marcille, Mme Samuels a doublé son désintérêt.

“Peu importe le casting ou qui est la société de production de la série. Je n’avais tout simplement aucune envie de retourner sur ce réseau. elle a continué. “Je ne voulais tout simplement pas le faire.”

Monique a partagé un message similaire à Divertissement ce soir à propos de refuser #RHUGT.

“[Housewives executive producer Andy Cohen] m’a appelé et il m’a dit qu’il voulait que j’en fasse partie », se souvient Monique à ET. «Je pense que j’étais le deuxième appel après Dorinda. Et il a dit : « J’adorerais que tu fasses partie… » et je me suis dit : « Eh, je ne sais pas. Je ne sais pas.’ Il était comme, ‘Ne dis pas non. Ne dis rien. Pensez-y. Et regroupons-nous dans quelques jours. Et puis il m’a rappelé et je me suis dit: ‘Andy, je ne peux pas le faire.’ “Ce n’était pas une situation de casting de Potomac”, dit-elle en s’éloignant de son temps en tant que femme au foyer. « C’était tout. Production, casting, réseau – il y avait tellement de choses dans les coulisses que je trouvais injustes pour moi, et je ne pouvais tout simplement pas le faire. Je ne pouvais pas. J’étais comme mentalement, je ne suis même pas là.

Désolé Andy. Monique n’embarquera plus pour les voyages Bravo, mais les fans de la fondatrice de “Not For Lazy Moms” peuvent la surprendre en gardant la classe avec #LAMDC de Carlos King sur le réseau OWN.