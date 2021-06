Monique Samuels de RHOP affirme que Bravo l’a traitée «moins qu’humaine» après avoir quitté le spectacle pour se battre avec Candiace Dillard

La star de REAL Housewives of Potomac, Monique Samuels, a affirmé que Bravo l’avait traitée « moins qu’humaine ».

La femme de 37 ans a fait ce commentaire après avoir quitté la série à cause de sa violente bagarre avec sa co-star Candiace Dillard.

En apparaissant sur le Derrière la corde de velours avec David Yontef Podcast, Monique s’est ouverte sur sa décision de partir RHOP.

Elle a déclaré: « On pourrait penser qu’après avoir été silencieuse pendant près d’un an, je serais autorisée maintenant que nous pouvons en parler, en parler. »

Cependant, elle a affirmé Bravo lui a donné l’épaule froide lorsqu’elle a voulu discuter de l’incident.

Monique a poursuivi: « Je n’avais même pas d’opportunités de presse. Ils ont essayé de m’interdire de faire de la presse.

« C’était juste de la folie. J’étais comme, le manque de respect! J’avais juste l’impression qu’ils me traitaient moins qu’un humain. »

Le combat physique, qui a été diffusé le RHOP en septembre, a été l’une des plus méchantes de l’histoire de la série, alors que Monique a mis la main sur Candiacele cou et a tenté de lui arracher les cheveux.

Candiace, 34 ans, s’était battue avec sa co-vedette pendant la majeure partie de la saison de l’émission, et les tensions étaient vives pendant que les dames profitaient d’une dégustation de vin.

La bataille a commencé lorsque la co-star Ashley Darby a demandé aux ennemis s’ils avaient résolu leur altercation de l’épisode précédent.

Monique a affirmé qu’elle se sentait irrespectueuse lorsque Candiace a pris Ashley et Gizelle Bryant à part pour discuter Michael Darby repéré dans un club de striptease.

Candiace a répondu: « J’aime Monique même quand Monique fait semblant de dormir quand je suis sur le point de partir. »

Le commentaire faisait référence à la mère de trois enfants qui ne s’était pas réveillée à temps pour lui souhaiter au revoir de leur voyage au bord du lac.

Monique a applaudi qu’elle ne comprendrait pas parce qu’elle « n’a pas d’enfants » et qu’elle était trop fatiguée pour se réveiller à ce moment-là.

Candiace l’a ensuite accusée de faire honte à sa mère, car elle a répondu: « Comment est-ce que c’est de faire honte à sa mère quand tu n’es pas maman?

« Si vous aviez des enfants et saviez ce que j’ai vécu pour préparer la maison, vous sauriez que je dormais parce que j’étais fatigué. »

La dispute a ensuite dégénéré lorsque les deux femmes a commencé à crier, et c’est rapidement devenu physique.

Des mois après la diffusion du combat, Monique a révélé qu’elle avait quitté la série en décembre.

Dans une vidéo Instagram Live, Monique a souligné que la « haine est devenue réelle » et qu’elle est « finie » la franchise populaire.

« Je remercie Dieu que mon mari et moi soyons dans une position où nous n’avons vraiment besoin de rien », a déclaré la mère de trois enfants, ajoutant: « Je suis bénie, je suis reconnaissante, ce n’est pas moi qui me vante, c’est juste moi étant absolument 100. »

« Si mes enfants vieillissaient et disaient qu’ils regardaient tout et qu’ils regardaient l’émission et toutes ces différentes choses qui se passent dans les coulisses, quelle réponse puis-je leur donner? » elle a continué.

La personnalité de la télévision a ensuite fait allusion à sa bataille avec sa co-star Candiace, déclarant : » Mettez-moi un coup de gaz, deux fois, trois fois ? Non. »