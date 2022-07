Mo’Nique obtient un spécial Netflix Standup

Elle est baaaack, mes amours!

Netflix a annoncé aujourd’hui que Mo’Nique, actrice et humoriste nominée aux Grammy Awards, aux Oscars et aux Golden Globes, tournera son premier spécial humoristique original de Netflix cette année à Atlanta.

La nouvelle envoie des ondes de choc sur les réseaux sociaux étant donné qu’elle survient dans la foulée du streamer réglant un procès potentiellement créant un précédent avec la comédienne en juin.

Non seulement Mo obtient un stand-up spécial, mais elle filme également avec son ancien ennemi Lee Daniels pour le film Netflix “Deliverance”. En avril, Daniels s’est publiquement excusé auprès de la comédie Queen, réglant officiellement leur querelle de 13 ans.

S’exprimant par vidéo, Mo’Nique a taquiné les deux projets à venir en disant;

« Pouvez-vous tous croire cette merde ? Je suis rentré chez moi sur Netflix.

“Hé vous tous, c’est votre fille Mo’Nique et je suis ravi de dire que je vais tourner mon premier spécial Netflix ; en plus de retrouver mon ami, le réalisateur Lee Daniels sur le film Netflix The Deliverance », a-t-elle ajouté. Vous ne voudrez manquer ni l’un ni l’autre, alors restez à l’écoute ! Merci à tous et je vous aime tous à la vie!”