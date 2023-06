Monique et Chris Samuels divorcent après 10 ans de mariage

Un ancien Vraie femme au foyer de Potomac jeva divorcer.

Monique Samuels a officiellement demandé le divorce de son mari Chris Samuels.

La nouvelle vient par PERSONNES qui citait une confirmation du tribunal de la famille du comté de Montgomery dans le Maryland. Le point de vente a noté que bien que Monique ait déposé une requête pour sceller les documents, elle a déposé une plainte en divorce absolu le 14 avril avant de déposer une plainte modifiée en divorce absolu le 15 juin.

La nouvelle d’une prétendue séparation entre Monique, 39 ans, et l’ancien joueur de la NFL, 45 ans, a fait la une des journaux pour la première fois en octobre 2022.

PERSONNES a rapporté que les deux mettaient fin à leur mariage après 10 ans, et l’ami de Monique / Vraie femme au foyer du Potomac Ashley Darby a déclaré à BravoCon que le couple était « en pause ».

Malgré cela, le couple s’est tourné vers les médias sociaux pour fermer le rapport.

Les deux ont d’abord flashé leurs alliances sur IG avant de promettre de purifier l’air sur Youtube.

Plus tard sur la plate-forme, les deux hommes ont nié avec véhémence avoir rompu, mais ont admis avoir passé des nuits séparés dans des maisons séparées.

« Tout le monde sait que lorsque vous prononcez les mots séparation, cela insinue un divorce », a déclaré Monique lors d’une diffusion d’une heure sur sa chaîne YouTube. « Est-ce que Chris et moi allons divorcer ? Non! Nous ne divorcerons pas. Allons-nous chacun de notre côté ? Absolument pas, personne n’a dit ça.

Elle a continué,

« Avons-nous déposé une séparation de corps ? Non. Avons-nous demandé le divorce ? Non. Existe-t-il un document prouvant les demandes de divorce ? Non. Nous sommes-nous séparés au point de rompre ? Non. »