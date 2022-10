Monique et Chris Samuels démentent les rumeurs de divorce

Un ancien Vraie femme au foyer du Potomac sait que vous pensez qu’elle se sépare de son mari, et elle émet une réponse.

Le dimanche un Revue des PERSONNES Un rapport a fait surface affirmant que Monique Samuels et son mari Chris se séparaient après 10 ans de mariage.

Le point de vente a rapporté qu’ils se séparaient et la nouvelle est venue après Les vraies femmes au foyer du Potomac panel à BravoCon où l’ancienne costar de Monique, Ashley Darby, a laissé entendre qu’il y avait des problèmes de brassage. Selon Darby, elle et Monique ont déjeuné la semaine dernière et Monique “passait par des choses personnelles” en ce moment.

Suite à cela, Monique et Chris qui jouent dans OWN’s Amour et mariage : DC a semblé riposter aux rumeurs en montrant leurs alliances dans une InstaStory.

Sur la page de Monique, elle a dit à ses abonnés qu’elle venait de rentrer d’une “randonnée toute la journée” avant de diriger la caméra avec désinvolture vers son mari et de demander : « Chris, qu’est-ce que tu as à dire sur tout ça ? » incitant l’ancien joueur de la NFL à brancher la boutique en ligne de sa femme.

“Magasinez Mila Eve”, a déclaré Chris pendant que Monique riait.

Monique a depuis promis de répondre aux rumeurs via son YouTube lundi soir et a partagé le démenti sur son Instafeed.

« Pas de meilleure source que la source réelle. Vous savez déjà comment je roule. Je donne mes propres exclusivités d–n », a écrit l’ancienne femme au foyer.

Monique nie apparemment la rupture survient après qu’Ashley Darby se soit exprimée [again] sur les rumeurs de séparations lors d’un enregistrement BravoCon pour Regardez ce qui se passe en direct.

Darby a dit au public que Monique et Chris faisaient une pause.

Les gens se demandent maintenant si Monique dévie simplement de la vérité ou si Ashley Darby n’a pas bien compris les faits.

Quoi qu’il en soit, les téléspectateurs devront se connecter à la chaîne YouTube “Tea With Monique” de Monique pour les détails officiels.