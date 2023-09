Monique de ma mère, de ton père, obligée de nier qu’elle sort secrètement avec une co-star après avoir partagé une photo douillette

La star de Ma mère, ton père, Monique, a insisté sur le fait qu’elle ne sortait pas secrètement avec sa co-star Clayton.

Monique a eu un parcours plutôt compliqué avec Martin M dans la série, mais a surpris les fans en se rapprochant de Clayton dans un nouveau instantané.

Ajoutant de l’huile sur le feu, elle a légendé l’image : « @claytonbyfield, tu es une autre côte dans ma cage ! »

Ses fans étaient très enthousiasmés par cette perspective, une personne écrivant : « Vous êtes superbes ensemble ! »

Un deuxième a dit : « Oh mon Dieu, vous êtes tous les deux ensemble ?? »

Tandis qu’un troisième a commenté : « J’ai dit dans l’épisode 1 que Clayton et Caroline auraient dû avoir un rendez-vous – deux âmes absolument magnifiques. J’espère qu’ils se réuniront.

Mais Monique n’a pas tardé à mettre les choses au clair en disant à tout le monde : « Aww, nous ne sommes pas ensemble mais c’est le meilleur des hommes ! »

Pendant l’émission, Monique était dans un triangle amoureux avec Martin et Tollulah car ils l’aimaient tous les deux.

Il s’est retrouvé avec Monique, mais sa fille Taiya n’était pas convaincue de ses actes et quand ils se sont finalement rencontrés, elle l’a interrogé.

Elle lui a demandé : « Je voulais juste m’assurer que cela provenait d’un endroit authentique, tu sais ? Et ce n’était pas seulement parce que tu étais physiquement attiré par ma mère.

Martin a expliqué : « Ce qui s’est passé, c’est que c’était vraiment étrange, j’ai fait la connaissance de Tollulah et chaque fois que j’étais avec elle, je l’aimais davantage et je n’avais toujours pas eu cette conversation avec ta mère… »

Il a ajouté : « Cette conversation où vous créez des liens et voyez ce qui se passe… Et puis moi et votre mère avons eu une conversation et nous avons cliqué en cinq minutes. Tout s’est en quelque sorte mis en place et je mentirais si je disais que je n’étais pas physiquement attiré par elle parce que je le suis, car c’est aussi très important pour moi.

Clayton, quant à lui, a obtenu le démarrage au cours du processus aux côtés de Caroline après avoir échoué à trouver une connexion avec qui que ce soit.