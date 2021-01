Monique Coleman partage l’histoire derrière elle Musique de lycée accessoire signature du personnage.

Lors d’un récent entretien avec Insider, la star de 40 ans – qui a incarné Taylor McKessie dans les films Disney – a déclaré qu’elle avait eu l’idée de porter un bandeau après avoir vu que l’équipe ne savait pas comment coiffer les cheveux d’une actrice noire.

« Nous avons beaucoup grandi dans cette industrie, et nous avons beaucoup grandi dans la représentation, et nous avons beaucoup grandi en termes de compréhension des besoins d’une actrice afro-américaine, » Coleman dit à la sortie. « Mais la vérité est qu’ils m’avaient fait la coiffure et qu’ils l’avaient très mal fait à l’avant. Et nous avons dû commencer à filmer avant que j’aie une chance de le réparer. »

Coleman a suggéré qu’ils « incorporent des bandeaux dans son personnage » et « font simplement que cela fasse partie de qui elle est ».

«J’ai eu beaucoup de chance», dit-elle, «parce que le département de la garde-robe était très ouvert à nos commentaires.