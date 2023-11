Monica Wamwere, mère intrépide qui a pris de front le régime Moi

Le juge William Tuiyot venait de prononcer une nouvelle peine à glacer le sang contre le militant politique Koigi wa Wamwere, le renvoyant en détention pour la quatrième fois pour purger une peine de quatre ans et trois coups sans possibilité de faire appel.

C’était en octobre 1995. Les derniers rituels qui suivent un jugement étaient en cours lorsque, tout à coup, une femme chargée d’émotion a crié au juge avec agitation, le condamnant en langue kikuyu, tout en exprimant ses frustrations contre l’État, qui avait autrefois lui transperça à nouveau le cœur.

Monica Wangu Wamwere avait pris tout le monde par surprise, en faisant une autre protestation audacieuse dans l’histoire du pays alors qu’elle secouait à elle seule le tribunal de Nakuru, laissant tout le monde sous le choc.

Pour elle, les tribulations et les atrocités commises contre sa famille avaient atteint leur paroxysme et, n’ayant nulle part où se tourner pour obtenir de l’aide, elle s’est tournée vers le juge. Les émotions étaient vives, les larmes coulaient à flots alors qu’une mère abattue se mettait à genoux, se tournant douloureusement vers son Dieu dans la prière. Ses espoirs, ses émotions et sa persévérance avaient été mis à rude épreuve.

Elle aurait été le cerveau du mouvement de « libération des prisonniers politiques ». Son fils aîné, Michael Koigi wa Wamwere, était détenu depuis 1990, lorsque la clameur en faveur d’une démocratie multipartite a atteint son apogée. Elle a obtenu le soutien du professeur Wangari Maathai et de Njeri Kabeberi et a retrouvé la trace d’autres mères et épouses de détenus politiques.

A résisté à la force brute

Le 28 février 1992, les mères et les épouses de 52 prisonniers politiques ont marché jusqu’au Freedom Corner du parc Uhuru, où elles ont campé et ont entamé une grève de la faim. Cependant, quelques jours plus tard, le 3 mars, le gouvernement a lancé la police anti-émeute contre eux. Les mères, furieuses, se sont déshabillées et ont refusé de partir. Les officiers, qui les frappaient, ont abandonné la mission sous les cris des femmes nues.

Les mères ont déplacé leur base vers la cathédrale de Tous les Saints, où elles ont continué leurs manifestations pendant 11 mois jusqu’au 19 janvier 1993, date à laquelle elles ont retrouvé leurs fils/maris.

Le révérend Timothy Njoya, qui a commencé les prières pour les femmes de St Andrew’s, a déclaré que les trois premières personnes présentes étaient la mère de l’ancien ministre adjoint Mirugi Kariuki, la mère de Koigi et l’épouse de Raila Odinga, Ida. Lorsqu’il fut défroqué par son église, les prières ne purent plus continuer au PCEA de St Andrew.

« Nous avons dû aller à la cathédrale de Tous les Saints parce que Mgr David Gitari était tolérant. Beaucoup de femmes ont eu du courage ; nous sommes allés au Freedom Corner du parc Uhuru et j’ai dit : « Jésus a dit que si quelqu’un vous prend votre robe extérieure, donnez-lui même celle de l’intérieur. Les femmes ont pris cela au pied de la lettre, elles se sont déshabillées », se souvient le révérend Njoya.

Monica Wangui Wamwere (à droite), son fils Koigi wa Wamwere (au centre) et Nduta wa Koigi devant le palais de justice de Milimani. Crédit photo: Groupe de médias File I Nation

La troisième détention de Koigi en juillet 1990 a énormément affecté son père alors vieillissant, qui avait misé ses espoirs sur un changement de régime lors des élections générales de 1992. Il a prié pour une victoire de Kenneth Matiba qui permettrait à son fils de sortir de prison. Malheureusement, l’opposition n’a pas réussi à déloger la Kanu du pouvoir.

Selon Koigi, la déception était trop lourde à supporter pour son père. Cela lui a valu un accident vasculaire cérébral. Rien ne pouvait faire croire à sa mère qu’ils seraient bientôt libérés. « Je suis sûr qu’elle a dû commencer à penser que pour que cela soit gagné, tout le monde devait se manifester et se battre. À ce moment-là, elle a commencé à sentir qu’elle devait rejoindre ce combat si ça continuait comme ça », raconte Koigi.

L’enterrement retardé du mari

Son plus grand combat contre le gouvernement a eu lieu lorsque Koigi a été arrêtée pour la quatrième fois en septembre 1993, quelques mois après la libération des prisonniers politiques. Pour son mari déjà malade, c’était trop de tribulations à supporter ; il a subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux et est décédé.

Alors que ses quatre fils étaient en détention et que son mari était mort à cause des frustrations du gouvernement, Monica a commis l’impensable : elle a refusé d’enterrer son mari, exigeant que ses fils emprisonnés soient autorisés à enterrer leur père.

Elle estimait que son mari méritait d’être enterré par ses fils, conformément à la tradition kikuyu selon laquelle un vieil homme est enterré par ses enfants, les fils tenant la tête et portant le cercueil. Monica a estimé que ses fils avaient le droit d’être autorisés à assister à l’enterrement et ensuite d’être ramenés en prison.

Jane Murago-Munene (à gauche) et Monica Wangu Wamwere tiennent le trophée remporté par Mme Murago-Munene pour le documentaire « The Unbroken Spirit » qui dépeint la lutte de Mme Wamwere pour libérer son fils de détention sous le régime Moi. Crédit photo: Groupe de médias File I Nation

Pendant trois ans et demi, elle a tenu bon alors que le corps de son mari restait à la morgue. Il n’y aurait pas d’enterrement sans la participation de ses fils. La pression de l’opposition, de la société civile et de la communauté internationale s’est intensifiée et l’administration Kanu a fini par bouger.

«Pour nous, c’était vraiment plus qu’une victoire que nous ayons pu rendre justice à notre père, surtout compte tenu de la douleur qu’il a souffert de notre incarcération. Le moins que nous puissions lui offrir après avoir souffert, comme lui, était un enterrement décent », dit Koigi.

Avec quatre détentions – 1975, 1982, 1990 et 1993 – Koigi s’impose comme le détenu politique le plus ancien du Kenya. Il a 13 ans de prisonnier politique à son actif, mais cela laisse des cicatrices permanentes. Il a finalement été libéré le 13 décembre 1996 pour recevoir des soins cardiaques d’urgence, suite à la recommandation du Dr Dan Gikonyo. Il dit que leur incarcération a entraîné de dures leçons ; après tout, l’expérience est le meilleur professeur, sauf qu’elle arrive tard.

« J’ai découvert que les parents souffrent plus pour leurs enfants que les enfants ne souffrent pour leurs parents ; par conséquent, comprenez quel genre de douleur ma mère ressentait en se souvenant de ses quatre enfants enfermés », dit-il.

“Quand nous sommes sortis de prison, bien sûr, nous avons dû nous demander ce que nous pourrions faire pour compenser, mais encore une fois, nous avons senti que notre liberté était le plus beau cadeau que notre mère pouvait faire pour sa souffrance.”

Coucher de soleil

Le 29 octobre, Monica est décédée après avoir souffert pendant un certain temps. Koigi a annoncé sa mort sur sa page de réseaux sociaux : « Ma mère, Monicah Wangu Wamwere, repose enfin dans l’Éternel. Je suis vraiment bouleversé par la disparition de notre chère mère, mon héroïne et sauveuse qui a également inspiré mon combat pour la justice, la seconde libération, la liberté et la démocratie, et qui a soutenu notre indépendance jusqu’au bout. Que Dieu accorde à son âme une paix éternelle. Ayant raté notre paradis terrestre, nous ne manquerons pas le ciel céleste.

C’était un éloge funèbre chargé pour une famille unie par l’amour, malgré la douleur et les tribulations d’antan. Il dit que l’autre chose qu’ils espéraient comme récompense pour leur mère était de ne plus jamais perdre leur liberté.

« Si la liberté devait être à nouveau perdue, ce serait un coup terrible pour notre mère. Nous avons essayé d’être les meilleurs fils possibles pour notre mère, nous savons que nous lui sommes redevables pour toujours. Nous comprenons qu’elle a fait plus que simplement nous donner naissance.

Renaissance

L’homme politique chevronné et ancien député de Subukia affirme qu’en tant que famille, chaque fois que leur mère a dû se battre pour leur libération, c’était une renaissance, ce qui fait d’elle plus qu’un parent ordinaire. “Je ne pense pas que nous ayons traité notre mère de la meilleure façon possible, nous continuerons d’essayer mais, peut-être, nous ne pourrons jamais offrir le cadeau parfait pour ce qu’elle a fait pour nous.”

La dernière déclaration dans sa nécrologie dans le Daily Nation la décrivait comme une héroïne de la guerre d’indépendance. En janvier, la Cour suprême a ordonné au gouvernement de lui verser 2,5 millions de shillings de dommages et intérêts pour la torture elle a souffert sous le régime Moi. Elle avait intenté une action en justice pour traitement inhumain lors des manifestations de 1992 à Freedom Corner et cherchait à obtenir 50 millions de shillings. Le gouvernement n’a pas encore payé les 2,5 millions de shillings.