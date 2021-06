Monica Wall, ex-femme du tireur accusé de Publix, publie une déclaration

Timothy Wall a abattu deux personnes dans un supermarché Publix de Floride la semaine dernière.

Le bureau du shérif du comté de Palm Beach a déclaré qu’ils ne savaient pas que Timothy Wall était un danger pour les autres.

Monica Wall dit qu’elle a mis en garde les forces de l’ordre contre son ex-mari.

L’ex-épouse de l’homme qui, selon la police, a tiré et tué deux personnes dans un supermarché Publix la semaine dernière a publié mardi une déclaration exprimant « la tristesse et le chagrin » face aux meurtres, mais aussi sa frustration face aux déclarations des forces de l’ordre insinuant qu’elle n’a pas fait assez pour arrêter la tragédie .

« Nous voulons exprimer nos plus sincères condoléances à la famille qui a été si tragiquement touchée par les actions de Timothy Wall la semaine dernière », a déclaré Monica Wall dans un communiqué. « Il n’y a pas de mots qui puissent exprimer de manière adéquate la tristesse et le chagrin ressentis. pour la famille des victimes.

Mais dans la déclaration publiée par l’avocat de Wall, Bryan M. Raymond de West Palm Beach, Wall a également déclaré qu’elle était « découragée » par les commentaires du shérif du comté de Palm Beach, Ric Bradshaw, lors d’une conférence de presse peu après la fusillade. Wall pense que la rhétorique de Bradshaw a insinué qu’elle aurait pu faire plus pour mettre en garde contre le potentiel de violence de son ex-mari.

11 juin :La grand-mère «courageuse» est décédée après avoir lutté avec le tireur de Florida Publix, qui, selon la famille, avait des problèmes de santé mentale

« Nous sommes découragés par l’approche adoptée par le shérif du comté de Palm Beach pendant cette période difficile pour toutes les parties concernées », indique le communiqué. « Sans connaissance de tous les faits, le shérif a spécifiquement mentionné l’ex-femme de M. Wall lors d’une conférence de presse et a insinué qu’elle et sa famille auraient dû faire plus pour empêcher cette tragédie. »

Bradshaw, lors d’une conférence de presse après les meurtres, a déclaré que « la partie la plus triste de cette tragédie, à part le fait que deux victimes innocentes sont mortes, est qu’il y avait une chance que cette tragédie ait pu être arrêtée ».

Le bureau du shérif dit qu’il ignorait que Timothy Wall était un danger pour les autres

Le bureau du shérif a répondu à la déclaration de Wall par la sienne mardi. La déclaration du bureau du shérif du comté de Palm Beach a déclaré que lors des deux seuls différends domestiques entre le couple auxquels l’agence a jamais répondu – un le 27 mai 2019 et un le 21 juin 2019 – « à aucun moment la stabilité mentale de Timothy Wall n’a été mentionnée . »

Le bureau de Bradshaw a également réitéré son engagement à aider à empêcher les personnes atteintes de maladies mentales de commettre des crimes violents, citant le « Behavioral Health Unit » du département qui a été formé en 2013.

Cette unité, qui se compose de thérapeutes en santé mentale et d’agents des forces de l’ordre spécialement formés, a déclaré le bureau de Bradshaw, a été spécifiquement créée pour gérer les situations à haut risque avec « des personnes potentiellement dangereuses qui ont ou peuvent avoir une maladie mentale ».

Dans ce cas, a déclaré le bureau du shérif, ils ne savaient tout simplement pas que Timothy Wall était instable ou représentait un danger pour lui-même et les autres.

« La famille et les amis de Timothy Wall étaient peut-être au courant de son comportement et auraient dû en informer les autorités, mais de leur propre aveu, la famille déclare qu’ils ne savent pas que M. Wall a reçu un traitement de santé mentale depuis le divorce en 2019. » la déclaration du shérif lu.

A propos du tireur :Le tueur a proféré des menaces contre des enfants sur les réseaux sociaux ; la famille dit qu’il était schizophrène

La famille révèle un autre incident

En plus des déclarations de duel, Raymond a révélé un autre incident au cours duquel la famille de l’ex-femme de Wall avait appelé la police contre lui.

Selon Raymond, la famille a appelé PBSO le 27 octobre 2019 après que Timothy Wall se soit présenté à l’improviste pour récupérer sa fille chez la sœur de Monica Wall à Wellington. À ce moment-là, a déclaré Raymond, la famille a appelé le bureau du shérif.

Raymond a déclaré que les députés du PBSO sont venus à la maison et ont demandé à Timothy Wall de partir après avoir déterminé qu’il n’avait aucun droit parental. Raymond a déclaré que la famille avait déclaré aux députés lors de cet incident que Wall était atteint d’une maladie mentale et avait une arme à feu.

Le bureau du shérif a toutefois déclaré mardi qu’il n’avait aucune trace de cet incident.

Wall était autrefois marié à Timothy Wall, qui, selon la police, a tué un enfant en bas âge et une grand-mère de 69 ans avant de se suicider la semaine dernière dans un supermarché Publix de Royal Palm Beach.

L’horreur s’est déroulée le 10 juin, lorsque Timothy Wall est entré dans le Publix dans une communauté tranquille de la classe moyenne portant une arme de poing semi-automatique APC 45. Il a marché jusqu’à la section des produits, où il a d’abord tiré et tué l’enfant. Après avoir lutté avec la grand-mère pour l’arme, selon la police et des témoins, il a poussé la femme au sol et l’a tuée par balle. Il a ensuite retourné l’arme contre lui.

Le bureau du shérif a indiqué qu’il ne semble y avoir aucune relation entre Timothy Wall et les victimes, qui semblent avoir été sélectionnées au hasard.

Monica Wall a déclaré avoir prévenu le bureau du shérif de son ex-mari

Wall, par l’intermédiaire de son avocat et confirmé via des archives publiques, a déclaré qu’elle avait fait savoir lorsqu’elle a contacté le bureau du shérif en mai 2019 que son ex-mari, un installateur de caméras de sécurité au chômage à l’époque, était schizophrène et avait une arme à feu.

« Nos cœurs, nos pensées » sont avec les victimes :Publix publie une déclaration sur la fusillade de Royal Palm Beach

Les dossiers du shérif montrent que Monica Wall a demandé l’aide des députés en 2019 après que Timothy Wall a refusé de quitter la maison partagée du couple après leur divorce, qui, selon Raymond, a été finalisé en octobre 2018. Les députés de l’époque ont suggéré que Monica Wall et sa fille restent avec des amis pendant qu’elle officiellement expulsé son ex-mari, selon les dossiers.

Aujourd’hui, l’avocat Raymond a déclaré que Monica Wall insisteles députés ne l’ont jamais informée de la possibilité de « Baker Acting » son ex-mari, et que lorsque Raymond en a discuté avec elle, elle ne savait même pas que la possibilité existait.

Le « Baker Act » est un moyen légal d’interner une personne dans un établissement de santé mentale lorsque cette personne est considérée comme un danger pour elle-même ou pour les autres.

Raymond a déclaré que Monica Wall avait répété ses inquiétudes au sujet de son ex-mari aux députés du PBSO lorsqu’ils sont arrivés pour transférer la possession de la propriété après la finalisation de l’expulsion. Raymond a déclaré à ce moment-là qu’elle avait averti les députés que son ex-mari était instable et armé, mais ne croyait pas qu’un rapport ait jamais été déposé.

« La famille a demandé de l’aide et a informé les adjoints du shérif à plusieurs reprises, de manière formelle et informelle, que M. Wall avait besoin de services de santé mentale et qu’il avait étonnamment acquis une arme à feu », indique le communiqué de mardi.

Le bureau du shérif a déclaré qu’il n’avait aucune trace de cette conversation ou de ce rapport.

Timothy Wall avait été hospitalisé pour un traitement de maladie mentale, a déclaré son ex-femme

Monica Wall a également déclaré dans sa déclaration et par l’intermédiaire de son avocat que, à la demande d’elle et de la famille de Timothy Wall, il avait été hospitalisé pour une maladie mentale et avait suivi une consultation psychologique. Raymond a dit que c’était à l’époque du divorce du couple.

Timothy Wall a posté sur Facebook avant les meurtres qu’il voulait tirer sur un enfant, mais ses comptes Facebook et Instagram ont depuis été supprimés par Facebook. Monica Wall a déclaré qu’elle ne suivait pas son ex-mari sur les réseaux sociaux et qu’elle n’avait ni vu ni entendu parler de telles publications. De plus, Monica Wall a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucun traitement de santé mentale ni de problèmes qu’il aurait pu avoir depuis le divorce du couple.

Raymond a déclaré que sa cliente avait attendu jusqu’à mardi pour publier une déclaration parce qu’elle ne voulait pas détourner l’attention des familles de la victime, qui souffrent sans aucun doute énormément, a-t-il déclaré.

A propos de l’arme :Le tireur de Publix Timothy Wall a utilisé une arme de poing de calibre .45 pour tuer un enfant en bas âge, une grand-mère et lui-même

Mais Monica Wall a déclaré qu’elle pensait qu’il devrait y avoir plus de coordination entre les forces de l’ordre et le public à l’avenir pour garantir que de telles tragédies ne se reproduisent plus.

« L’action appropriée dans les jours et les semaines à venir est d’inviter le shérif à discuter de la manière dont les agences locales peuvent travailler avec la communauté pour mieux fournir des informations et des services aux personnes souffrant de maladie mentale », indique le communiqué.

Raymond a déclaré que son client espérait que le bureau du shérif accepterait son offre.

Suivez Wendy Rhodes sur Twitter : @WendyRhodesFL