Monica Puig : la médaillée d’or olympique de tennis de Rio manquera Tokyo et le reste de la saison après une opération à l’épaule | Actualités Tennis

Monica Puig n’a pas participé à la tournée depuis une défaite au premier tour à Roland Garros en octobre dernier

La médaillée d’or olympique de tennis en titre Monica Puig manquera les Jeux de Tokyo et le reste de la saison après avoir subi une opération à l’épaule droite.

Puig, qui est devenue la première athlète à remporter l’or pour Porto Rico dans n’importe quel sport aux Jeux olympiques avec son triomphe aux Jeux de Rio de Janeiro 2016, a annoncé dimanche dans un message vidéo publié sur son compte Instagram qu’elle avait subi une deuxième opération pour la réparer. la coiffe des rotateurs et le tendon du biceps.

Elle a dit que la procédure avait eu lieu il y a environ une semaine.

« C’est le cœur lourd que j’ai pris cette décision », a déclaré Puig.

« Évidemment, mon équipe et moi pensons à long terme et à prolonger ma carrière le plus d’années possible et espérons participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Et c’est l’une des raisons qui ont conduit à cette décision.

« La deuxième raison était évidemment que personne n’aime jouer avec la douleur, et la douleur était tout simplement trop insupportable pour passer plus de 10 minutes sur le court. Et c’est quelque chose avec lequel j’ai eu du mal alors que je commençais mon retour sur les courts de tennis. «

Puig, 27 ans, n’a pas participé à une tournée depuis une défaite au premier tour à Roland-Garros en octobre dernier contre la vice-championne de Roland-Garros 2012, Sara Errani.

C’était la quatrième défaite consécutive de Puig, y compris une sortie au premier tour à l’US Open en septembre également.

Puig a également été opérée du coude droit en décembre 2019.

Elle n’a pas été classée aux Jeux olympiques de Rio, mais a couronné une série de bouleversements en battant la triple championne du Grand Chelem Angelique Kerber 6-4, 4-6, 6-1 en finale du simple.

Cela a fait de Puig la première femme représentant Porto Rico à remporter une médaille olympique de n’importe quelle couleur.

Peu de temps après ce triomphe, Puig s’est hissé à la 27e place, un sommet en carrière, au classement WTA. Elle est actuellement 168e.

La meilleure performance de Puig dans un tournoi majeur a été de se qualifier pour le quatrième tour de Wimbledon à l’adolescence en 2013.

Elle n’a jamais dépassé le troisième tour dans 27 autres matches de Chelem.

Puig a déclaré qu’elle prévoyait de revenir à l’action l’année prochaine.

« Cela n’a pas été facile pour moi et mon équipe également. … Nous attendons déjà avec impatience la prochaine étape », a déclaré Puig, qui est le processus de réadaptation, qui commencera dans quelques semaines.