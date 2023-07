Quelque chose nous dit Monique et Le jeu n’étaient pas trop concentrées sur la propreté irréprochable dans sa nouvelle vidéo. Vendredi (30 juin), Monica, 42 ans, a sorti sa nouvelle chanson, « Letters », accompagnée d’un visuel torride et sensuel mettant en vedette The Game (Jayceon Taylor, 43). Dans une scène, Monica et The Game se blottissent dans les eaux d’un bain invitant. Cela a apparemment confirmé ce que certains soupçonnaient après que The Game ait publié quelques clichés de lui nu dans la baignoire avec Monica la veille. « Ils ont dit, ‘donnez du sens.’ J’ai dit: « Pas de problème » », a-t-il légendé la galerie IG.

La chanson commence avec Monica chantant sur la façon dont les apparences peuvent être trompeuses. « Ils te voient et voient un voyou, ouais, ouais / Je te vois et vois mon amour, ouais, ouais / Tu t’enroules, ils courent effrayés, ouais, ouais / Mais moi je cours vers toi avec mes peurs », elle chante, par Génie. Mais, alors que la piste continue, il est révélé que Monica écrit une lettre à quelqu’un qui n’est plus dans sa vie. « Ils ne peuvent pas t’aimer comme je t’aime, ça sonne tellement cliché / Mais quand tu me dis ça, ça sonne tellement sincèrement / J’avais quelques substituts, mais ce n’est pas la vraie chose / En comparant tout le monde, j’arrive à celui ne peut pas être remplacé.

Ce désir est représenté à la fin de la vidéo lorsque Monica – maintenant dans une maison vide – voit la vision de The Game, un fantôme de son passé. La vidéo correspond à l’émotion du morceau, car Monica vise à rappeler à la nouvelle génération de fans qu’elle est une centrale électrique du R&B.

« Letters » est le troisième extrait du neuvième album studio de Monica, Tranchées. Elle a précédemment publié « Friends » (avec Ty Dolla$ign et la chanson titre, qui comportait un camée de Petit bébé. Tranchées marque le premier album studio de Monica depuis 2015 Code rouge et sera le premier LP sur son propre label/empreinte, MonDeenise Music.

En plus de son nouvel album, Monica assume son nouveau rôle d’animatrice l’émission Apple Music MoTalk Radio. Elle a sorti le premier épisode, avec une interview de Shaquille O’neal, le weekend dernier. « MoTalk est un débouché pour les artistes, les artistes, les musiciens, les politiciens, les athlètes et d’autres personnes pour partager leur histoire, à leur manière ! » dit-elle dans un communiqué de presse. « Être interviewé au fil des ans m’a donné un aperçu qui me permet de raconter l’histoire avec respect, nos vérités sont souvent diluées et déformées pour le bénéfice des autres. MoTalk met fin à cela et redonne aux créatifs leurs histoires. Discuter de sujets difficiles, créer du changement et mettre en lumière les grands sont essentiels pour moi. »

Le prochain épisode de MoTalk diffusé le 1er juillet à 15 h HNP / 18 h HNE, et il présente Mickey Guyton. Les deux premiers épisodes sont disponibles à la demande dès maintenant sur Apple Music.

