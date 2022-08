Monica O My Darling: Rajkummar Rao est prêt à divertir et à impressionner à nouveau le public

Acteur de cinéma Rajkummar Rao avait le cadeau d’anniversaire parfait pour ses fans. Le premier regard de son prochain Netfix film Monica ô ma chérie est sorti et il est intrigant de laisser les fans en attente. Le film est un mystère de meurtre et promet de garder le public sur le bord de son siège. Avec ce premier aperçu du drame policier, Rajkummar Rao prouve qu’il est prêt à divertir et à émerveiller les fans une fois de plus. Il est l’un des meilleurs acteurs que nous ayons dans l’industrie aujourd’hui et est connu pour choisir des personnages prêts à l’emploi. Il sera donc intéressant de voir ce qu’il a en réserve cette fois-ci avec ce film OTT. Le teaser de Monica O My Darling a impressionné tout le monde et bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été annoncée, il semble qu’elle puisse aider Netflix à se racheter après une série d’offres de contenu récentes qui ont déçu les fans. Huma Qureshi et Radhika Apte jouent également dans Monica O My Darling aux côtés de Rajkummar Rao.