Un crétin magnifique sait que vous pensez qu’elle voit un rappeur de 17 ans son cadet et qu’elle émet une réponse de style “Tu aurais dû mieux le savoir”.

Monica, 42 ans, met fin aux rumeurs selon lesquelles elle sortait avec Kodak Black, 25 ans, après que les médias sociaux eurent remarqué leur amitié inhabituelle.

Comme indiqué précédemment, le crétin et le “Super Gremlin” ont été aperçus en train d’enregistrer des TikToks ensemble et de chanter avec la ballade “Get You” de Daniel Caesar…

et plus récemment, les rumeurs de rencontres ont atteint leur paroxysme après que Black ait surpris Monica avec un sac Birkin pour son 42e anniversaire.

Plus tôt cette semaine, la chanteuse a posté une photo d’elle-même entrant dans une Maybach avec la légende suivante : « À un rendez-vous un peu nerveux », avant de poser aux côtés d’un Kodak qui affichait de l’argent.

« MERCIUUUU », a-t-elle légendé l’histoire tout en taguant le rappeur.

Maintenant, Monica arrête les spéculations sur les rencontres une fois pour toutes.

Monica nie sortir avec Kodak Black

Jeudi, l’artiste “Don’t Take It Personal” a nié qu’elle voyait Black en partageant une InstaStory de son collègue rappeur LOE Shimmy qui l’a remerciée d’être “comme une maman” pour lui et Kodak Black. “Elle est si authentique, si aimante envers nous”, a-t-il écrit. “Donc, tous les blogs arrêtent de supposer que c’est ce que ce n’est pas notre maman ici.”

Mo a répondu en disant;

« Aimez-vous tous aussi… et les femmes qui vous aiment et qui font vraiment partie de vos vies ! Je prie pour qu’ils n’aient pas été blessés par cette folie ! Je suis TOUJOURS là… si c’est à ma portée, vous l’avez tous @loeshimmy jusqu’à la mort mes Z Babies ! Non, posez le noir !!! ”

Elle s’est ensuite tournée vers Twitter pour fournir de plus amples explications et pour clarifier les rumeurs une fois pour toutes. Selon Mo, elle aime et soutient Kodak et LOE Shimmy et a en fait une amitié avec leurs mères.

“Facture [Kodak Black] & Shimmy My Heart », a-t-elle tweeté. “Ils savent qu’ils peuvent me faire confiance avec n’importe quoi et ne jamais avoir à douter de moi !! Toutes les relations ne consistent pas à déconner ou à sortir avec quelqu’un ! Je traîne avec leurs mamans parce que j’ai leur âge ! MDR. Je vais TOUJOURS aimer les soutenir et les encourager ! Ils ne jouent pas avec moi.

Elle a ajouté que sa capacité d’attention était “trop ​​courte pour la folie”.

Monica a précédemment partagé une séance photo avec elle-même, Kodak et sa mère Marcelene qu’elle a appelée “My Z Queen Momma Fee Fe”.

Grande ouverture, grande clôture.

Que pensez-vous du fait que Monica ait finalement mis fin aux rumeurs de rencontres avec Kodak Black ? Vous pensiez qu’ils étaient ensemble ?