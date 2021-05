Monica Lewinsky vient de gagner Internet avec une réponse parfaite à la question «  à haut risque et à faible récompense  »

L’ancienne stagiaire de la Maison Blanche Monica Lewinsky semble avoir gagné Internet après sa réponse à un tweet demandant «quelle est la chose la plus risquée et la moins rémunératrice que vous ayez jamais faite? est devenu viral et a créé un buzz en ligne. À l’âge de 22 ans, Lewinsky est devenue le centre de l’attention mondiale dans les années 1990 après que sa liaison avec le président américain de l’époque, Bill Clinton, a failli mettre fin à sa présidence et a finalement conduit à sa destitution.

Vendredi, le compte Twitter populaire UberFacts avait demandé à ses 13 millions d’abonnés quelle était la chose la plus risquée et la moins rémunératrice qu’ils aient jamais faite. Alors que beaucoup ont répondu au tweet avec leur esprit et leur humour, le tweet de Lewinsky avec un seul emoji est devenu le point central. Elle a répondu au tweet avec un emoji latéral.

Plusieurs utilisateurs ont applaudi la militante anti-intimidation, connue pour son humour autodérivant, pour sa réponse drôle mais grave à la question. Beaucoup ont également déclaré que son tweet était «parfait» et qu’elle avait «gagné Internet».

J’aimerais que nous puissions tous apprendre de nos erreurs aussi gracieusement et aussi théoriquement que vous. – Josh Powers (@powersj_tx) 21 mai 2021

Le pays tout entier vous doit des excuses. – Hownotamovie? (@ Hownotamovie1) 21 mai 2021

Monica, votre humour est honnêtement la chose la plus rafraîchissante sur cette plateforme – Libertarian-In-Chief (@ToddHagopian) 21 mai 2021

Mme Lewinsky gagne Internet! ❤️— Page van der Linden 💉 💉 (@plutoniumpage) 21 mai 2021

Un sens de l’humour dans ce monde, c’est ev-er-y-thing… – Andy Ostroy (@AndyOstroy) 22 mai 2021

Dans les années 1990, Lewinsky est devenu un nom familier aux États-Unis après que les détails de sa liaison avec le président américain de l’époque Clinton aient été rendus publics. Pendant de nombreuses années, sa seule identité a été «la stagiaire de la Maison Blanche qui avait une liaison avec Bill Clinton.» Elle a été vilipendée par les partisans de Clinton vilipendés qui la blâmaient pour cette affaire. Elle a également été victime d’intimidation et de ridicule.

En conséquence, Lewinsky était resté pour la plupart loin des yeux du public. Il y a quelques années, la femme de 47 ans s’est retirée des projecteurs et est redevenue publique. Maintenant, elle est l’ambassadrice anti-intimidation du programme anti-intimidation du Prix Diana.

Ce n’est pas la première fois que Lewinsky se moque d’elle-même en ligne et crée un buzz avec son tweet. En juillet 2019, son tweet à la réponse à la question: «Quel est le pire conseil de carrière que vous ayez jamais reçu?» était devenu viral.

