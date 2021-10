Monica Lewinsky révèle quelles scènes l’ont « extrêmement déclenchée » dans la série « Impeachment » sur l’affaire Clinton

Monique Lewinsky s’ouvre plus en détail sur le fait de voir ses scandales réels se dérouler sur le petit écran.

L’homme de 48 ans est producteur sur le Série FX « Impeachment: American Crime Story. » Il suit l’histoire de l’affaire de l’ancien stagiaire de la Maison Blanche avec Le président Bill Clinton et le procès en destitution qui a suivi en décembre 1998.

Lewinsky a été ravie de travailler avec Ryan Murphy, Brad Falchuk, Nina Jacobson et Sarah Burgess sur le projet, mais dans une récente interview, elle a admis que revivre le traumatisme de son passé n’avait pas été facile.

« Je ne prends pas la décision de travailler sur des choses qui sont liées à mon passé à la légère », a expliqué Lewinsky à Variété. « Je suis très conscient qu’ils ont un impact sur les gens et que cela nous amène à tous une période difficile. J’y ai donc beaucoup réfléchi et il me semblait qu’à l’époque où nous vivions, cela finirait par arriver. «

Des moments importants de la vie de Lewinsky sont couverts dans la série et il y en a quelques-uns qui l’ont fait pleurer, a-t-elle déclaré.

« Je pense que l’épisode 5, à la fin, j’ai été extrêmement déclenchée par la performance de Sarah Paulson dans le rôle de Linda Tripp. Je me suis juste dit : ‘Je ressens ce que je ressens, mais en tant que producteur, je sais que c’est est tellement de vérité émotionnelle », a-t-elle déclaré.

Le cinquième épisode montre la trahison de Tripp envers Lewinsky. « Euh, alerte spoil. Bien que ce soit de l’histoire ancienne. Ce qui se passait autour de moi dont je n’avais aucune idée était déchirant à voir », a déclaré Lewinsky.

Une autre scène difficile à regarder était quand elle a été arrêtée par le FBI, a déclaré Lewinsky.

« Ryan a réalisé cela et il a fait un travail incroyable, et Beanie a également fait un travail extraordinaire avec cet épisode. C’était déchirant. J’ai juste commencé à sangloter à la fin de l’épisode », a-t-elle déclaré.

« Je veux dire, je me déchire à quelques endroits, mais la fin m’a vraiment ramené. Et je pense que cet épisode va aussi être vraiment important à cause des conversations sur la justice sociale que nous avons eues au cours de la dernière année. Et je suis une personne blanche privilégiée, et c’était une anomalie que j’ai vécue dans mon éducation », a ajouté Lewinsky.

Le président avait 49 ans au moment de l’incident en 1998. Lewinsky avait 22 ans. scandale, Clinton, aujourd’hui âgé de 75 ans, a été acquitté. Cependant, Lewinsky a été jugé par le tribunal de l’opinion publique. Après quelques apparitions publiques pour tenter de se réinventer, Lewinsky a disparu des projecteurs au milieu des années 2000.

Aujourd’hui, Lewinsky est un conférencier et un militant anti-intimidation qui réside sur la côte ouest. Elle est également productrice de « 15 Minutes of Shame » sur HBO Max, qui explore la culture de l’annulation.

Stephanie Nolasco de Fox News et Associated Press ont contribué à ce rapport.