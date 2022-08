Monica Lewinsky demande à Beyonce de changer les paroles de l’affaire Clinton – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Monica Lewinsky appeler pour Beyoncé pour changer une ligne dans sa chanson “Partition” de 2013, après que l’équipe de la chanteuse a annoncé qu’elle supprimerait une ligne de son album le plus récent pour contenir une insulte capacitaire. Monica, 49 ans, a tweeté un Variété article sur Beyoncé, 40 ans, changeant la ligne avec sa suggestion d’une ancienne piste à mettre également à jour, le mardi 2 août. “Uhmm, pendant que nous y sommes… #Partition”, a-t-elle écrit.

La chanson de 2013 de la sortie surprise Beyoncé, contient une allusion explicite à la relation scandaleuse de Monica avec l’ancien président Bill Clinton, alors qu’il était en fonction. “Il a fait sauter tous mes boutons, et il a déchiré mon chemisier / Il a mis Monica-Lewinksy sur ma robe”, a chanté Bey sur le morceau.

La demande de Monica pour une suppression des paroles est intervenue peu de temps après qu’il a été signalé que Bey retirerait un mensonge de sa chanson “Heated” du nouvel album Renaissance. Les militants avaient appelé le chanteur pour la ligne “Spazzin ‘on that a–, spazz on that a–”, soulignant que le terme est capacitiste. Écrivain Hannah Diviney écrit un morceau pour Le gardien, critiquant le chanteur pour avoir utilisé le terme. “Une langue que vous pouvez être sûre que je n’ignorerai jamais, peu importe de qui elle vient ou quelles que soient les circonstances”, écrit-elle en partie dans l’article publié le lundi 1er août.

La gagnante du Grammy a répondu à la controverse via une déclaration de son équipe, affirmant que la ligne changerait. “Le mot, non utilisé intentionnellement de manière nuisible, sera remplacé”, a déclaré l’équipe de Beyoncé. Variété.

Des années après le scandale controversé de Monica, elle a été une militante, dénonçant la honte publique qu’elle a reçue à la suite de l’affaire avec l’ancien président, publiant même un documentaire pour HBOMax intitulé 15 minutes de honte de retour en octobre 2021.

La Limonade popstar n’est pas la seule chanteuse à avoir changé les paroles de son album après un contrecoup pour avoir utilisé le terme. Lizzo a changé une ligne sur sa chanson “Grrls” de son nouvel album Spécial après que les fans l’ont appelée pour avoir utilisé le même mot, en juin. “Permettez-moi de préciser une chose : je ne veux jamais promouvoir un langage désobligeant”, a-t-elle déclaré dans un post Instagram. “Je suis fier de dire qu’il y a une nouvelle version de ‘Grrls’ avec un changement de paroles. C’est le résultat de mon écoute et de mon action. En tant qu’artiste influent, je me consacre à faire partie du changement que je voulais voir.