Monica au Festival des Arts Culturels de Bimbé : les contrats montrent que Durham a payé 37 000 $ au vendeur pour réserver un chanteur populaire

DURHAM, Caroline du Nord (WTVD) — Les documents obtenus par l’ABC11 I-Team montrent que Durham a payé 45 000 $ au vendeur chargé de réserver les têtes d’affiche du Festival des arts culturels de Bimbé.

Cette révélation survient quelques jours après que Monica, le groupe musical présenté comme la tête d’affiche du festival, ne se soit pas présentée. Elle s’est tournée vers les réseaux sociaux disant qu’elle n’a jamais été contactée ou engagée pour se produire à Bimbe.

Chris Weeks est répertorié comme fournisseur sur les documents. Il a déclaré à ABC11 qu’il s’attend à ce que la ville récupère la totalité des 37 000 $ d’ici demain.

Il a dit que la confusion qui avait poussé Monica à ne pas se présenter était entre son agent de réservation et elle. Il a déclaré que lui et City étaient tous sur la même longueur d’onde et avaient suivi le même processus qu’ils avaient suivi dans le passé.

Le contrat obtenu par l’ABC11 I-Team détaille un dépôt initial de 20 000 $ plus deux paiements supplémentaires de 8 500 $ en mars et avril. Cet argent a été versé au vendeur chargé de réserver Monica pour le festival.

Après la représentation, 8 000 $ supplémentaires devaient également être payés. Le contrat original répertorie les têtes d’affiche comme « Amerie » et « Monica ».

Dans le contrat, il est indiqué que les responsables de la ville de Durham doivent être intégralement remboursés si « l’artiste/producteur ne parvient pas à se produire ». Un amendement au contrat retire Amerie de la promesse et ne laisse que Monica.

Les fans déçus de Monica se sont demandé ce qui se passait après qu’elle ait publié une vidéo sur IG selon laquelle elle ne se produirait pas au festival culturel de Bimbe en 2024.

La mairie de Durham a déclaré avoir reçu la confirmation de l’agent de réservation les 19 janvier et 9 février que Monica se produirait au festival.

« Nous sommes profondément déçus par cette tournure des événements et travaillons avec ferveur pour déterminer comment cela s’est produit. Nous nous excusons sincèrement auprès des invités qui assistent à Bimbe et profitent de notre festival. »

Sous enquête

Le maire de Durham, Leonardo Williams, est au courant de la situation et a parlé lundi à ABC11 de ce qui s’est passé.

« Il y a eu une baisse de communication là-bas. Pour qu’elle ne sache pas du tout que nous avons des accords contractuels selon lesquels elle serait là, il se peut que quelqu’un dise ou non la vérité ici », a-t-il déclaré. « Je sais que nous ne mentons pas. »

Il a dit qu’ils avaient un contrat.

« Nos avocats l’ont examiné », a déclaré Williams. « Nous avons suivi tout le processus comme nous le faisons habituellement, comme nous l’avons fait pendant 54 ans. Nous essayons de découvrir où la balle a été lancée entre nos représentants et ses représentants. »

Il a déclaré : « Nous récupérons chaque centime » d’un acompte qui faisait partie de l’accord contractuel qu’il a mentionné.

Auparavant, lorsque nous avions demandé une interview samedi sur la situation, nous avions reçu des SMS de Williams qui disaient : « Je viens d’apprendre que l’affaire fait l’objet d’une enquête et on m’a demandé de ne pas faire de commentaires publics. Il pourrait y avoir un crime potentiel. » activité. »

Bimbé est un festival gratuit qui célèbre le patrimoine, les arts et les traditions africains et afro-américains, se déroulera toujours comme prévu, avec une programmation d’artistes régionaux.