Mongolie : six morts dans le crash d’un camion-citerne de gaz naturel liquéfié

il y a 4 heures

Six personnes sont mortes – dont trois pompiers – après qu’un camion transportant 60 tonnes de gaz naturel liquéfié s’est écrasé et a explosé dans la capitale mongole.

“C’était très fort. Et puis je n’ai jamais vu un tel genre de force. [explosion]. C’était environ 60, vous savez, tonnes, ce qui signifie 60 000 litres. [of gas] Vous savez. C’était comme un énorme gaz liquide. »

“Tu sais, si c’était arrivé [in] la journée, notamment aux heures de pointe du matin ou du soir, [it would] être encore plus nuisibles”, a souligné Erdenebold Sukhbaatar.