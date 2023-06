MongoDB (MDB) Rapport sur les résultats du premier trimestre 2024

Actions de MongoDB a augmenté de 22% dans les échanges prolongés jeudi après la publication du fabricant de logiciels de base de données exploser les bénéfices du premier trimestre fiscal et relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Gains: 56 cents par action, ajusté, contre 19 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

actualités liées à l’investissement

Revenu: 368 millions de dollars, contre 347 millions de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Les revenus de MongoDB ont augmenté de 29 % d’une année sur l’autre au cours du trimestre qui s’est terminé le 30 avril, selon un déclaration. La perte nette pour le trimestre s’est élevée à 54 millions de dollars, ou 77 cents par action, contre 77 millions de dollars, ou 1,14 $ par action, au trimestre de l’année précédente, alors même que la société augmentait ses dépenses en ventes et marketing et en recherche et développement.

La société a ajouté 2 300 clients au cours du trimestre, atteignant un total de 43 100 personnes, ce qui était supérieur au consensus StreetAccount de 42 430 personnes.

China Mobile a déplacé un service de partage des informations de facturation avec les clients de Oracle à MongoDB, entraînant une augmentation des performances de 80 % et réduisant le nombre de serveurs sous-jacents de 50 à 12, a déclaré le PDG Dev Ittycheria lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

L’innovation reste une priorité au sein des organisations, a déclaré Ittycheria. Mais il a également déclaré qu' »il est clair que les clients continuent d’examiner leurs investissements technologiques et doivent décider quelles technologies sont indispensables, par opposition aux technologies simplement agréables à avoir ».

Au cours du trimestre, MongoDB a prolongé son partenariat avec Alibaba jusqu’en 2027. L’accord a « conduit à une croissance de la consommation par 8 » depuis son lancement en 2019, a déclaré MongoDB dans le communiqué.

En ce qui concerne les prévisions, la direction a prévu un bénéfice pour le deuxième trimestre de 43 à 46 cents par action sur des revenus de 388 à 392 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 14 cents de bénéfice ajusté par action et 362 millions de dollars de revenus.

MongoDB a relevé ses prévisions pour l’exercice 2024 pour les revenus et les revenus. Les prévisions prévoient un bénéfice ajusté par action de 1,42 à 1,56 dollar sur des revenus de 1,522 à 1,542 milliard de dollars, ce qui impliquerait une croissance de 19,5 %. En mars, MongoDB avait déclaré qu’il prévoyait un bénéfice par action ajusté pour l’année entière de 96 cents à 1,10 $ sur des revenus de 1,48 à 1,51 milliard de dollars. Les analystes recherchaient un bénéfice ajusté de 1,03 $ par action et 1,51 milliard de dollars de revenus.

Avant le mouvement après les heures d’ouverture, l’action MongoDB avait augmenté de 49 % jusqu’à présent cette année, contre un gain d’environ 10 % pour l’indice S&P 500.

