MongoDB, Dave & Buster’s et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après les heures de bureau.

MongoDB — La plate-forme de base de données a bondi d’environ 26 % dans le commerce étendu à la suite des résultats trimestriels de la société. Mongo a enregistré des revenus meilleurs que prévu pour le dernier trimestre et a publié des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre, selon Refinitiv.

Chez Dave et Buster – Les actions de l’opérateur de restaurants et de salles de jeux vidéo ont chuté de 5% même après avoir enregistré des revenus meilleurs que prévu et des bénéfices conformes aux estimations, selon Refinitiv. Les ventes pro forma des magasins comparables sans rendez-vous ont diminué de 2,4 % par rapport à la période comparable en 2021.

Banque Signature – La banque aux entreprises de cryptographie a vu ses actions chuter de 3% à la suite d’un rapport selon lequel la société cherche à décharger jusqu’à 10 milliards de dollars de ses dépôts liés à la cryptographie, aurait déclaré mardi le directeur de l’exploitation de Signature, Eric Howell, lors d’une conférence organisée par Goldman Sachs, selon le Financial Times. Ces 10 milliards de dollars représentent environ 23% du total des dépôts de la société et SBNY cherche à réduire ce pourcentage à moins de 20% maintenant, et éventuellement à moins de 15%, a constaté le Financial Times.

Correction de point – L’opérateur de services de style en ligne a ajouté plus de 2% même après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu de 50 cents par action pour son premier trimestre fiscal, par rapport aux estimations des analystes d’une perte par action de 47 cents, selon à FactSet. Les revenus du trimestre ont été inférieurs aux estimations, et les prévisions de revenus pour le deuxième trimestre fiscal et l’ensemble de l’année 2023 ont également été inférieures aux prévisions.

Frères de péage — Les actions du constructeur de maisons de luxe ont augmenté de 1 % après les heures d’ouverture à la suite des résultats trimestriels de l’entreprise. Selon Refinitiv, Toll Brothers a enregistré des revenus de vente de maisons supérieurs aux attentes de Wall Street.